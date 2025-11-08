Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251108/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1150741221.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 08.11.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T00:01
2025-11-08T00:01
погода в крыму
погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150594797_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_fc96a6278752d566c52ae5eb866d3cc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150594797_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_29de66318fda253be4f674c53c764a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 08.11.2025
 
Солнечная листва осенью
Солнечная листва осенью
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом 9 ноября на южный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20; в горах +12…+14", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуПогодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:35Ловушка на отвечной скале: в Крыму в шторм спасли мужчину на мысе Фиолент
22:33Заявление Трампа об Украине и крушение вертолета в Дагестане – главное
21:46Туристы для отдыха с детьми выбирают Ялту
21:16Импорт древесины из Белоруссии в Крым вырос в 2025 году
20:51Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении на мужчину в Симферополе
20:47В Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль
20:20Зеленая зона вместо мусора – в Севастополе рекультивировали свалку
19:45Старое бабье лето: прогноз погоды на выходные в Крыму
19:19Труд в неволе: какую пользу приносят осужденные в Крыму
18:56В Крыму обезврежены пять взрывоопасных предметов
18:47С Красной площади – на фронт: как проходил парад 1941 года в Москве
18:31В Балаклаве готовят проекты двух гостиниц на набережной Назукина
18:28Какие совместные проекты реализуют Крым и Белоруссия
18:06В Крыму подготовили дороги к зиме и возможным снегопадам
17:43Нападение подростков на мужчину в Симферополе - СК возбудит дело
17:36Пять тысяч пассажиров: история гибели теплохода "Армения" у берегов Крыма
17:15Авиакатастрофа в Дагестане: кому принадлежит упавший вертолет
17:07В Крыму приводят в порядок один из самых сложных серпантинов
Лента новостейМолния