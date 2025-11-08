https://crimea.ria.ru/20251108/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1150741221.html
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.11.2025
2025-11-08T00:01
2025-11-08T00:01
2025-11-08T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150594797_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_fc96a6278752d566c52ae5eb866d3cc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/01/1150594797_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_29de66318fda253be4f674c53c764a49.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный с переходом 9 ноября на южный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +15…+20; в горах +12…+14", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.
