https://crimea.ria.ru/20251108/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1150741221.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

2025-11-08T00:01

погода в крыму

погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится настоящая золотая осень. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

