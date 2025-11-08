https://crimea.ria.ru/20251108/Lyublyu-kameru-kak-zhenschinu-Alenu-Delonu-85-1118915046.html

"Люблю камеру как женщину" – памяти Алена Делона

Продавал колбасу в парижской лавке отчима, воевал в Индокитае, хотел испытывать самолеты, а стал легендой мирового кинематографа и эталоном мужской красоты...

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Продавал колбасу в парижской лавке отчима, воевал в Индокитае, хотел испытывать самолеты, а стал легендой мирового кинематографа и эталоном мужской красоты. Сегодня великому артисту исполнилось бы 90 лет. Памяти Алена Делона – материал РИА Новости Крым.Слишком красив для киноВ детстве – хулиган и забияка, в юности – бесшабашный храбрец, воевавший в Индокитае за право Франции на сохранение колонии, в зрелом возрасте – покоритель женских сердец, и до самой старости – любимец миллионов зрителей по всему миру. Быть может, всему виной горячая корсиканская кровь в его жилах, но путь этого красивого мужчины сложился так, что хоть сейчас снимай кино. Сам Делон любые биографические труды называл "мерзкими", но признавался, что в жизни имел все.Так и есть. Даже в армии однажды умудрился угнать джип, чтобы наведаться к даме, жившей неподалеку. Но потерял управление, врезался в дерево и отправился на гауптвахту, где встретил свой двадцатый день рождения. Впрочем, эти годы актер вспоминать не любил:Но ловеласом быть не перестал. И спустя несколько лет после военной службы, работая официантом в парижском ресторане "Колизей", одним своим видом и глубиной ясных глаз покорил кинозвезду Бриджет Обер, вместе с которой отправился на Каннский кинофестиваль, где моментально попал в поле зрения фотографов и агентов. Так началась его дорога в большое кино. Кстати, Делон и до этого участвовал в кинопробах, но всегда получал отказ с формулировкой "слишком красив".Одна несыгранная роль"На ярком солнце" Рене Клемана, "Рокко и его братья" и "Леопард" Лукино Висконти, "Бассейн" Жака Дере, "Самурай" Жан-Пьера Мельвиля. Роли в этих картинах актер считал лучшими в своей творческой биографии. Всего на его счету около сотни киноработ, из которых нашим соотечественникам больше всего полюбились "Зорро" и "Черный тюльпан".Тогда он сыграл самого себя в российской картине "С новым годом, мамы!" и обрушил на свою голову шквал критики за участие в "проходном коммерческом проекте".А в 2017 Ален Фабьен Морис Марсель Делон (таково полное имя актера) объявил о завершении кинокарьеры, пояснив, что сделал в кино все, что хотел. Но все же немного слукавил, умолчав о несыгранной роли, которую хотел бы получить.Как насчет одеколона?"Ален Делон не пьет одеколон", – спел когда-то Бутусов. Все и поверили. Как бы не так! Очень даже пьет. Что и проделал в эфире российского телевидения в декабре 2012 года, махнув из чашки немного "Тройного", предложенного ведущим.Впрочем, в обычной жизни артист все же предпочитает иные напитки:А еще артист неплохо пел, слыл успешным ресторатором и защитником животных. Но по собственному мнению Делона, лучше всего у него всегда получалось делать три вещи – работу, глупости и детей.Владелец заводов, газет, пароходов……а еще поместий, яхт, конюшен, роскошной коллекции художественных работ. Миллионер и любимец женщин. За его спиной бессчетное число романов, несколько браков, дети от разных женщин. "Неплохо для бывшего колбасника", – усмехался Делон в одном из интервью.А еще в одном говорил об одиночестве и разочаровании:А потом уединился и почти перестал общаться даже с близкими людьми. Поклонники обижаются и считают, что все это от самовлюбленности и эгоизма. Но вот еще одно давнишнее признание Делона, которое, как нам кажется, открывает его истинные мотивы:И он остался прекрасен - до конца, и ушел - в бессмертие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

