Аферист под женским именем обманывал крымчан

30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. 30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду". Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Поверивших клиентов мошенник убеждал немедленно внести предоплату для бронирования, а потом переставал выходить на связь. Похищенное тратил на личные покупки. Личность подозреваемого установили севастопольские правоохранители. Злоумышленника задержали в Евпатории, у него изъяты мобильный телефон и оформленная на его мать банковская карта, которая использовалась в преступной схеме. Следователи устанавливают причастность мужчины по меньшей мере к 10 аналогичным эпизодам. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Любовные сети: мошенник под видом девушки выманил деньги у пожилого крымчанинаЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейковДержи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю

2025

