Рейтинг@Mail.ru
Аферист под женским именем обманывал крымчан - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251106/aferist-pod-zhenskim-imenem-obmanyval-krymchan-1150695398.html
Аферист под женским именем обманывал крымчан
Аферист под женским именем обманывал крымчан - РИА Новости Крым, 06.11.2025
Аферист под женским именем обманывал крымчан
30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2025
2025-11-06T10:09
2025-11-06T10:09
мошенничество
крым
новости крыма
умвд россии по севастополю
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/21/1116582138_0:139:1354:900_1920x0_80_0_0_84b09bab552a0a6a4885c2415c1f1d5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. 30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду". Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Поверивших клиентов мошенник убеждал немедленно внести предоплату для бронирования, а потом переставал выходить на связь. Похищенное тратил на личные покупки. Личность подозреваемого установили севастопольские правоохранители. Злоумышленника задержали в Евпатории, у него изъяты мобильный телефон и оформленная на его мать банковская карта, которая использовалась в преступной схеме. Следователи устанавливают причастность мужчины по меньшей мере к 10 аналогичным эпизодам. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Любовные сети: мошенник под видом девушки выманил деньги у пожилого крымчанинаЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейковДержи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111658/21/1116582138_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b89a509e354c080479584cdc12a6f3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, новости крыма, умвд россии по севастополю, евпатория
Аферист под женским именем обманывал крымчан

Житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в сети на 70 тысяч рублей

10:09 06.11.2025
 
© CC0 / StockSnap /Ноутбук. Архивное фото
Ноутбук. Архивное фото
© CC0 / StockSnap /
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. 30-летний житель Евпатории под женским именем обманул крымчан в социальной сети на 70 тысяч рублей, предлагая "дешевое жилье в аренду". Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.
"Мужчина создал в популярной социальной сети аккаунт с именем Диана Сигна для хищения денег обманным путем. В тематических сообществах он находил соискателей жилья и предлагал им аренду по привлекательной цене. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв, подыскивал в интернете подходящие фотографии жилплощади и выдавал их за свои", – обозначили схему обмана в полиции.
Поверивших клиентов мошенник убеждал немедленно внести предоплату для бронирования, а потом переставал выходить на связь. Похищенное тратил на личные покупки.
Личность подозреваемого установили севастопольские правоохранители. Злоумышленника задержали в Евпатории, у него изъяты мобильный телефон и оформленная на его мать банковская карта, которая использовалась в преступной схеме. Следователи устанавливают причастность мужчины по меньшей мере к 10 аналогичным эпизодам.
Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Любовные сети: мошенник под видом девушки выманил деньги у пожилого крымчанина
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
Держи карман уже: крымчан обманули на 10 млн за неделю
 
МошенничествоКрымНовости КрымаУМВД России по СевастополюЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Песков дал совет НАТО
13:08Армия России отразила 21 попытку прорыва ВСУ
12:51Итальянский журналист восхитился развитием Крыма в составе России
12:36В Крыму выезды налоговиков на курорты пополнили казну на 987 млн рублей
12:29Шанс одуматься: что означают заявления о ядерных испытаниях РФ
12:07В Крыму раскрыли незаконную схему постановки мигрантов на учет
12:00Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ
11:53Водителя зажало в салоне авто в результате ДТП под Симферополем
11:47Дрон ВСУ убил пенсионерку в жилом квартале Голой Пристани
11:42Международная ассоциация друзей Крыма соберет гостей из более 40 стран
11:33Пять сел под Алуштой обесточены из-за аварии
11:28Россиянин получил 20 лет колонии за попытку взорвать здание таможни
11:19На востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военные
11:09На Ялтинский международный форум приехали представители более 50 стран
10:56Магнитные бури планетарного масштаба надвигаются на Землю
10:48На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧС
10:34Крым делает ставку на российский бизнес
10:26В Херсонской области полностью восстановили подачу электричества
10:09Аферист под женским именем обманывал крымчан
09:54Армия России получила новую партию истребителей Су-34
Лента новостейМолния