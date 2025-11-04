Рейтинг@Mail.ru
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
В Ялте две сотрудницы коммерческой организации стали жертвами аферистов, которые завладели аккаунтом их руководительницы в мессенджере и начали рассылать... РИА Новости Крым, 04.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте две сотрудницы коммерческой организации стали жертвами аферистов, которые завладели аккаунтом их руководительницы в мессенджере и начали рассылать убедительные просьбы одолжить деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мошенники использовали технологии дипфейка.Во втором эпизоде мошенники отправили текстовое сообщение, затем голосовое с имитацией голоса начальницы и фотографию карты. Сотрудница, поддавшись на уловки, перевела 7 тысяч рублей, но когда "начальница" стала просить повторный перевод на другой счет, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознать фейк – советы экспертаСенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейкиПротив дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях
Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

В Ялте мошенники при помощи дипфейка украли деньги у сотрудниц фирмы от имени начальницы

11:38 04.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте две сотрудницы коммерческой организации стали жертвами аферистов, которые завладели аккаунтом их руководительницы в мессенджере и начали рассылать убедительные просьбы одолжить деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мошенники использовали технологии дипфейка.
"Первый случай был особенно впечатляющим. Одна из сотрудниц получила видеозвонок от "начальницы", которая попросила перевести 20 тысяч рублей. Все выглядело настолько реалистично, что женщина без колебаний отправила деньги. Только позже выяснилось, что ее руководительница даже не знала об этом", - сообщают в полиции.
Во втором эпизоде мошенники отправили текстовое сообщение, затем голосовое с имитацией голоса начальницы и фотографию карты. Сотрудница, поддавшись на уловки, перевела 7 тысяч рублей, но когда "начальница" стала просить повторный перевод на другой счет, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
Лента новостейМолния