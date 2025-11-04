https://crimea.ria.ru/20251104/zvonok-ot-nachalnitsy-v-yalte-aferisty-voruyut-s-pomoschyu-dipfeykov-1150649240.html

Звонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. В Ялте две сотрудницы коммерческой организации стали жертвами аферистов, которые завладели аккаунтом их руководительницы в мессенджере и начали рассылать убедительные просьбы одолжить деньги. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, мошенники использовали технологии дипфейка.Во втором эпизоде мошенники отправили текстовое сообщение, затем голосовое с имитацией голоса начальницы и фотографию карты. Сотрудница, поддавшись на уловки, перевела 7 тысяч рублей, но когда "начальница" стала просить повторный перевод на другой счет, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распознать фейк – советы экспертаСенатор от Крыма предложил ввести ответственность за дипфейкиПротив дипфейков и экстремизма: как работает закон о киберпреступлениях

