Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья

2025-11-05

2025-11-05T21:38

2025-11-05T21:38

2025-11-05T21:54

ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил лауреатов Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметив, что все они теперь являются большой и дружной семьей. Об этом он заявил на церемонии закрытия "Большой перемены", которая состоялась в среду на Артек-арене.Он также поблагодарил родителей, учителей и наставников ребят, которые переживали за своих детей и подопечных, болели за них, и теперь могут по праву гордиться ими.Финал шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учащихся 8-10-х классов прошел с 1 по 5 ноября в МДЦ "Артек". "Большая перемена" – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке (Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки РФ.1500 школьников из 79 регионов России собрались на финале проекта. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – "От мечты к свершениям". У ребят в этом году в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты.Наибольшее число финалистов шестого сезона конкурса среди учеников 8-10 классов – из таких регионов как Краснодарский край, Свердловская, Белгородская и Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург, а также Волгоградская, Нижегородская, Челябинская и Московская области.Победители среди школьников 10-х классов получили по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие, призеры – по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди ребят 8-9-х классов составил 200 тысяч рублей, а призеры в этой возрастной категории получили по 100 тысяч рублей на образование.На площадках "Артека" финалисты "Большой перемены" также познакомились с образовательными и карьерными возможностями от партнеров конкурса, узнали о профессиях будущего, программах поддержки. Также для ребят прошли выставка флагманских проектов Движения Первых, где представлены различные всероссийские проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

