Рейтинг@Mail.ru
Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251105/finalisty-konkursa-bolshaya-peremena-v-arteke--odna-bolshaya-semya-1150689182.html
Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья
Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья - РИА Новости Крым, 05.11.2025
Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил лауреатов Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметив, что все они... РИА Новости Крым, 05.11.2025
2025-11-05T21:38
2025-11-05T21:54
мдц "артек"
крым
новости крыма
новости
россия
сергей кириенко
большая перемена
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150689798_157:0:1179:575_1920x0_80_0_0_e0518e7a7e135c7baab3463384806af7.jpg
ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил лауреатов Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметив, что все они теперь являются большой и дружной семьей. Об этом он заявил на церемонии закрытия "Большой перемены", которая состоялась в среду на Артек-арене.Он также поблагодарил родителей, учителей и наставников ребят, которые переживали за своих детей и подопечных, болели за них, и теперь могут по праву гордиться ими.Финал шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учащихся 8-10-х классов прошел с 1 по 5 ноября в МДЦ "Артек". "Большая перемена" – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке (Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки РФ.1500 школьников из 79 регионов России собрались на финале проекта. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – "От мечты к свершениям". У ребят в этом году в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты.Наибольшее число финалистов шестого сезона конкурса среди учеников 8-10 классов – из таких регионов как Краснодарский край, Свердловская, Белгородская и Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург, а также Волгоградская, Нижегородская, Челябинская и Московская области.Победители среди школьников 10-х классов получили по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие, призеры – по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди ребят 8-9-х классов составил 200 тысяч рублей, а призеры в этой возрастной категории получили по 100 тысяч рублей на образование.На площадках "Артека" финалисты "Большой перемены" также познакомились с образовательными и карьерными возможностями от партнеров конкурса, узнали о профессиях будущего, программах поддержки. Также для ребят прошли выставка флагманских проектов Движения Первых, где представлены различные всероссийские проекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150689798_284:0:1051:575_1920x0_80_0_0_536ce6c10738ba13b1e6d142497e40d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мдц "артек", крым, новости крыма, новости, россия, сергей кириенко, большая перемена, общество
Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья

Кириенко: финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья

21:38 05.11.2025 (обновлено: 21:54 05.11.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
ГУРЗУФ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил лауреатов Всероссийского конкурса "Большая перемена", отметив, что все они теперь являются большой и дружной семьей. Об этом он заявил на церемонии закрытия "Большой перемены", которая состоялась в среду на Артек-арене.
"Наш президент сказал как-то, что Россия – это семья семей, которая объединяет каждую маленькую семью. И огромная семья "Большой перемены" и "Артека" – это тоже ваша семья, и она сегодня радуется вашим успехам, гордится вами и верит в то, что мечта каждого из вас обязательно сбудется", – сказал Кириенко.
Он также поблагодарил родителей, учителей и наставников ребят, которые переживали за своих детей и подопечных, болели за них, и теперь могут по праву гордиться ими.
Финал шестого Всероссийского конкурса "Большая перемена" для учащихся 8-10-х классов прошел с 1 по 5 ноября в МДЦ "Артек". "Большая перемена" – флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке (Росмолодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки РФ.
1500 школьников из 79 регионов России собрались на финале проекта. Единая тема всех конкурсных этапов шестого сезона – "От мечты к свершениям". У ребят в этом году в рамках конкурса появилась возможность рассказать о своей самой заветной мечте, вместе с командой сделать первый шаг к ее реализации, а также поразмышлять о том, как помогать людям по всему миру исполнить их мечты.
Наибольшее число финалистов шестого сезона конкурса среди учеников 8-10 классов – из таких регионов как Краснодарский край, Свердловская, Белгородская и Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург, а также Волгоградская, Нижегородская, Челябинская и Московская области.
Победители среди школьников 10-х классов получили по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие, призеры – по 200 тысяч рублей. Приз для победителей среди ребят 8-9-х классов составил 200 тысяч рублей, а призеры в этой возрастной категории получили по 100 тысяч рублей на образование.
На площадках "Артека" финалисты "Большой перемены" также познакомились с образовательными и карьерными возможностями от партнеров конкурса, узнали о профессиях будущего, программах поддержки. Также для ребят прошли выставка флагманских проектов Движения Первых, где представлены различные всероссийские проекты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МДЦ "Артек"КрымНовости КрымаНовостиРоссияСергей КириенкоБольшая переменаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
21:47Авария на высоковольтной линии на Херсонщине: 200 тысяч человек без света
21:41Путин поддержал идею объявить 2026 год в России Годом единства народов
21:38Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семья
21:23Памятник адмиралу Нахимову в Севастополе – к годовщине воссоздания
21:07НАТО готова усилить военное присутствие в Румынии
20:42Путин предложил создать комиссию по вопросам межнациональных отношений
20:26Участникам СВО из других стран упростят прием в гражданство России
20:11Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"
20:02В Крыму стали реже болеть ОРВИ
19:51Три человека погибли в Крыму на дорогах
19:31Южный Берег Крыма частично обесточен
19:10У нас руки развязаны: в Госдуме сделали заявление о ДСНВ
18:44"Героизм живет в каждом": герой РФ Юсупов встретился с крымской молодежью
18:27Путин подписал указ о выплатах военным при вторжении на госгранице
18:16Ядерные угрозы США и ответный шаг России – главные заявления Белоусова
17:52В "Артеке" при участии Кириенко открыли бюст героя СВО Назара Енина
17:27Путин поручил подготовить данные для начала испытаний ядерного оружия
17:10США отработали на учениях превентивный ядерный удар по России – Белоусов
16:59Белоусов: подготовку к ядерным испытаниям надо начать немедленно
Лента новостейМолния