В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму - РИА Новости Крым, 04.11.2025
В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
В России установлено наказание за неисполнение решения межведомственного органа по противодействию экстремистской деятельности. Соответствующий закон во вторник
2025-11-04T18:56
2025-11-04T18:56
владимир путин (политик)
россия
закон и право
коап
экстремизм
штрафы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В России установлено наказание за неисполнение решения межведомственного органа по противодействию экстремистской деятельности. Соответствующий закон во вторник подписал президент Владимир Путин.Дела по новой статье КоАП будут возбуждаться прокурорами, а рассматриваться - судьями районных судов.Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
россия
В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму

Путин подписал закон о штрафах за неисполнение решения по экстремизму

18:56 04.11.2025
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В России установлено наказание за неисполнение решения межведомственного органа по противодействию экстремистской деятельности. Соответствующий закон во вторник подписал президент Владимир Путин.
Закон дополняет новыми положениями Кодекс об административных правонарушениях. Как отмечается в документе, неисполнение решения сформированного по решению президента РФ межведомственного органа, обеспечивающего координацию деятельности органов власти по противодействию экстремизму, будет наказывать административным штрафом должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.
Дела по новой статье КоАП будут возбуждаться прокурорами, а рассматриваться - судьями районных судов.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и правоКоАПЭкстремизмШтрафыНовости
 
