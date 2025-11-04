https://crimea.ria.ru/20251104/v-rossii-vvodyat-shtrafy-za-neispolnenie-resheniya-po-ekstremizmu-1150658792.html
В России вводят штрафы за неисполнение решения по экстремизму
В России установлено наказание за неисполнение решения межведомственного органа по противодействию экстремистской деятельности. Соответствующий закон во вторник РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T18:56
владимир путин (политик)
россия
закон и право
коап
экстремизм
штрафы
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В России установлено наказание за неисполнение решения межведомственного органа по противодействию экстремистской деятельности. Соответствующий закон во вторник подписал президент Владимир Путин.Дела по новой статье КоАП будут возбуждаться прокурорами, а рассматриваться - судьями районных судов.Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
