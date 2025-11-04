https://crimea.ria.ru/20251104/do-19-gradusov-pogoda-v-krymu-v-den-narodnogo-edinstva-1150635486.html

До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства

До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства - РИА Новости Крым, 03.11.2025

До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства

Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

