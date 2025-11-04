Рейтинг@Mail.ru
До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства
До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства
До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства - РИА Новости Крым, 03.11.2025
До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства
Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
До +19 градусов: погода в Крыму в День народного единства

Погода в Крыму во вторник

00:01 04.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится теплая и сухая погода, благодаря влиянию антициклона. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…8, на южном и восточном побережье до +12; днем +16…19; в горах +10…15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +16...18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15...17.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
