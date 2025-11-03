https://crimea.ria.ru/20251103/v-sevastopole-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1150635161.html

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт остановили в понедельник в 12.25.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

