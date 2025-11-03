Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 03.11.2025
В Севастополе возобновили движение морского транспорта
В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.11.2025
2025-11-03T13:26
2025-11-03T13:27
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
новости крыма
морской транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морской транспорт остановили в понедельник в 12.25.Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334161_18:0:1671:1240_1920x0_80_0_0_7daa6d3ddf6a6d3ff8ba21b320dbe9c5.jpg
1920
1920
true
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона, крым, новости крыма, морской транспорт
В Севастополе возобновили движение морского транспорта

Рейд в Севастополе открыт

13:26 03.11.2025 (обновлено: 13:27 03.11.2025)
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе восстановилось движение катеров и паромов на Северную сторону. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры" Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Морской транспорт остановили в понедельник в 12.25.
Морской пассажирский транспорт могут останавливать по погодным условиям. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаКрымНовости КрымаМорской транспорт
 
