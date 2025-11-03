https://crimea.ria.ru/20251103/kakoy-segodnya-prazdnik-3-noyabrya-1132432544.html

Какой сегодня праздник: 3 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечается День сэндвича. Еще это День хранения тайны и Всемирный день медузы. Этот день подарил истории итальянского композитора Беллини и поэта Самуила Маршака. А еще в этот день на экраны впервые вышел самый знаменитый монстр – Годзилла.Что празднуют в мире3 ноября во многих странах мира отмечают День сэндвича. Всемирно известный бутерброд из начинки между двумя поджаренными кусочками хлеба получил свое имя в честь Первого лорда Адмиралтейства Джона Монтегю, графа Сэндвича. Злые языки говорят, что лорд был заядлым картежником, настолько азартным, что не мог оторваться от игры, даже чтобы поесть. Поэтому и попросил однажды слугу положить ему холодное мясо между двух кусочков поджаренного хлеба, чтобы можно было "есть без ножа и вилки". Другие игроки попросили "то же, что и Сэндвичу". Так фамилия и "приросла" к закуске.Еще сегодня Международный день хранения тайн. Говорят, лучше всего хранит тайну тот, кто ее не знает. Если же вы хотите с кем-то поделиться своим секретом, его лучше сохранит мужчина – об этом говорит статистика. Но и женщины тоже способны хранить тайны, правда, в основном группами.Палеонтологи установили, что медузы в несколько раз старше, чем самые древние из динозавров. Они появились на Земле около 650 миллионов лет назад. "Значит, давно заслужили собственный праздник", – подумали морские биологи и придумали поздравлять общественность с Днем медузы 3 ноября.В Японии в этот день отмечают государственный праздник Бунка-но хи – или по-русски День культуры. Также можно отметить Международный день калькулятора, День домохозяйки и домохозяина. Именины у Аркадия, Анатолия, Демьяна, Константина, Сергея, Василия, Федора, Владимира, Николая, Ивана, Александра, Алексея, Якова.Знаменательные событияВ 1812 году под Вязьмой произошло сражение отступившей из Москвы Великой армии Наполеона с русскими войсками под командованием графа Михаила Милорадовича. В бою французская армия потеряла от семи до девяти тысяч человек убитыми и пленными. Сражение окончательно подорвало дух солдат Наполеона и превратило "тактическое отступление" в стремительное бегство из России.В 1891 году российский ученый-механик Николай Жуковский представил научному сообществу доклад "О парении птиц". В нем Жуковский теоретически обосновал, за счет чего птицы могут совершать "фигурные полеты". Одной из теоретически описанных фигур в работе Жуковского стала "мертвая петля", которую 22 года спустя впервые в мире исполнил Петр Нестеров.Совершенно неожиданно в этот день в 1903 году Панама получила независимость. Или наоборот, вполне ожидаемо, если учесть, что США были крайне заинтересованы в том, чтобы единолично контролировать Панамский канал, строительство которого как раз собирались начать. В итоге организованное сепаратистское движение в Панаме объявило о своей независимости от Колумбии. А уже 18 ноября Независимая Панамская республика подписала с Америкой договор о передаче США концессии на Панамский канал.В 1954 году в Японии состоялась премьера фильма "Годзилла" японского режиссера Исиро Хонда. Сегодня этот персонаж является главным героем около трех десятков кинокартин только японского производства. И мало кто сегодня помнит, что первый Годзилла, будучи аллегорическим образом американской ядерной атаки на Хиросиму и Нагасаки, был монстром, который рушил все вокруг себя. Однако постепенно персонаж перестал быть однозначно отрицательным. Окончательно Годзиллу-разрушителя в Годзиллу-спасителя превратили в Голливуде.В 1957 году с космодрома Байконур на советском космическом корабле Спутник-2 в космос была запущена первая в мире собака – Лайка. Благодаря датчикам, прикрепленным к телу животного, специалисты установили, что собака совершила четыре витка вокруг земли, но после, к сожалению, умерла от перегрева.Кто родилсяВ 1500 году родился известный итальянский скульптор, ювелир и живописец эпохи Ренессанса Бенвенуто Челлини. Среди известных скульптур его руки – "Сатир", "Сальера", Статуя Ганимеда, "Аполлон и Гиацинт" и другие. Прославился также и своей автобиографией "Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции".В 1887 году родился советский поэт и переводчик Самуил Маршак. В нашей стране известен как автор многочисленных детских сказок и стихотворений, которые целыми поколениями учили наизусть. По его произведениям также было снято более двух десятков мультфильмов.В 1924 году родился советский и российский писатель, поэт, переводчик и сценарист Леонид Зорин. По его сценариям были поставлены многие спектакли Театра Вахтангова, Театра имени Моссовета, а также кинофильмы "Человек ниоткуда", "Добряки", "Транзит", "Покровские ворота" и другие.В 1949 году родился советский и российский певец и автор песен Александр Градский. На его счету – десятки песен, несколько рок-опер и балетов, роли в кино, вокальные партии в десятках советских фильмов.В этот день родились шведский актер Дольф Лундгрен, российский спортсмен Петр Бочкарев и российский фигурист Евгений Плющенко.

