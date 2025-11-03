https://crimea.ria.ru/20251103/do-20-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1150624155.html
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2025
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-03T00:01
2025-11-03T00:01
2025-11-02T20:42
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150624333_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87842cbdf1bf28aebec5fdc0e06061c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251102/zapadnaya-frontalnaya-sistema-idet-v-krym-kakuyu-pogodu-zhdat-na-nedele-1150579463.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/02/1150624333_0:0:1141:855_1920x0_80_0_0_fe613d02bd6d7aed515c36d39fcb5654.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +20 градусов и ветрено