До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2025
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 02.11.2025
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-03T00:01
2025-11-02T20:42
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
До +20 и ветрено: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +20 градусов и ветрено

00:01 03.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму благодаря влиянию антициклона сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, на южном побережье до +11, днем +16…+20 градусов, в горах +10…+15", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +17...+19.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вчера, 20:32Радио "Спутник в Крыму"
Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
