Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провел заседание группы восьми стран-участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, сообщили в правительстве РФ.В состав группы восьми стран ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.Отмечается, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка.Восемь стран ОПЕК+ отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов. После декабря 2025 года с учетом сезонности восемь стран ОПЕК+ также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года.Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 30 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:02 02.11.2025 (обновлено: 21:10 02.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провел заседание группы восьми стран-участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, сообщили в правительстве РФ.
В состав группы восьми стран ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.
"Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, они договорились произвести в декабре 2025года корректировку добычи на 137 тысяч баррелей в сутки", – сказано в сообщении.
Отмечается, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка.
Восемь стран ОПЕК+ отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов. После декабря 2025 года с учетом сезонности восемь стран ОПЕК+ также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года.
Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.
Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 30 ноября 2025 года.
