Рейтинг@Mail.ru
Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251102/strany-opek-reshili-uvelichit-predelnyy-uroven-neftedobychi-1150630693.html
Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи
Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи - РИА Новости Крым, 02.11.2025
Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи
Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провел заседание группы восьми стран-участниц ОПЕК+, принявших... РИА Новости Крым, 02.11.2025
2025-11-02T20:02
2025-11-02T21:10
новости
опек+
нефть
россия
саудовская аравия
ирак
казахстан
оаэ
оман
алжир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_382fe482b070d15afa75fc9c1ba2ada0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провел заседание группы восьми стран-участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, сообщили в правительстве РФ.В состав группы восьми стран ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.Отмечается, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка.Восемь стран ОПЕК+ отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов. После декабря 2025 года с учетом сезонности восемь стран ОПЕК+ также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года.Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 30 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
саудовская аравия
ирак
казахстан
оаэ
алжир
кувейт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/51/1114125199_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d7d256621144ce8f573c895952044b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, опек+, нефть, россия, саудовская аравия, ирак, казахстан, оаэ , оман, алжир, кувейт
Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи

Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре

20:02 02.11.2025 (обновлено: 21:10 02.11.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провел заседание группы восьми стран-участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, сообщили в правительстве РФ.
В состав группы восьми стран ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

"Принимая во внимание устойчивые перспективы мировой экономики и текущие рыночные показатели, отраженные в низких запасах нефти, они договорились произвести в декабре 2025года корректировку добычи на 137 тысяч баррелей в сутки", – сказано в сообщении.

Отмечается, что постепенное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменяющихся рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка.
Восемь стран ОПЕК+ отметили, что данная мера даст возможность странам-участницам ускорить компенсацию объемов. После декабря 2025 года с учетом сезонности восемь стран ОПЕК+ также решили приостановить увеличение добычи в январе, феврале и марте 2026 года.
Участники сделки подтвердили свою приверженность добровольным корректировкам добычи нефти, согласованным на 53-м заседании Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ 3 апреля 2024 года, а также намерение полностью компенсировать любой перепроизведенный объем с января 2024 года.
Восемь стран ОПЕК+ договорились проводить ежемесячные встречи для рассмотрения рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 30 ноября 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиОПЕК+НефтьРоссияСаудовская АравияИракКазахстанОАЭОманАлжирКувейт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Массированные атаки ВСУ на Крым и юг РФ и угрозы Трампа Нигерии: главное
21:05Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
20:48Баррели туши и русский лубок: крымские книжные сувениры Веры Ершовой
20:32Западная фронтальная система идет в Крым: какую погоду ждать на неделе
20:02Страны ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень нефтедобычи
19:47В жилом доме в Москве с 13-го этажа сорвался лифт с пассажиром
19:10Рыбу на муку перерабатывать нужно только в море – мнение
18:43Лечение БАДами: минздрав разработал порядок назначения биодобавок
18:10В Севастополе обновили подъездные дороги к школам и детским садам
17:43В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
17:04В Крыму туристка получила травму при восхождении на гору Ай-Йори
16:43В Сочи грузовик смял две легковушки – пострадали маленькие дети
16:16Условия встречи Трампа и Путина и атака ВСУ на Симферополь: топ недели
15:37Следователи устанавливают причину пожара на судне в Керченском проливе
15:10После угроз военного вмешательства президент Нигерии встретится с Трампом
14:52Новости СВО: киевский режим продолжает терять технику и тысячи боевиков
14:16Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединиться
13:34В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ввели режим ЧС
13:04В Старом Крыму водитель без прав насмерть сбил пешехода
12:39Пресечена попытка прорыва ВСУ возле Купянска
Лента новостейМолния