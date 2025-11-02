https://crimea.ria.ru/20251102/kakoy-segodnya-prazdnik-2-noyabrya-1132431811.html

Какой сегодня праздник: 2 ноября

Какой сегодня праздник: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2025

Какой сегодня праздник: 2 ноября

Во всем мире сегодня празднуют День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Жители Санкт-Петербурга предлагают всему миру отметить День... РИА Новости Крым, 02.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня празднуют День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Жители Санкт-Петербурга предлагают всему миру отметить День признания культурной столицы России. 304 года назад Царь Петр I принял титул Петра Великого, а Россия стала империей. В этот день в 1937-м на пяти башнях Московского Кремля впервые зажглись рубиновые звезды, через год первым женщинам в СССР присвоили звание Героя Советского Союза. А еще в этот день родились египетская царица Клеопатра и французская королева Мария-Антуанетта.Что празднуют в мире2 ноября 2013 года два французских журналиста Гислен Дюпон и Клод Верлон, которые освещали ход вооруженного конфликта в Мали, были похищены и убиты боевиками. В память о них резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был учрежден День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Актуальность такого решения подтверждает печальная статистика: за последнее десятилетие в мире погибли сотни представителей этой профессии, выполнявших редакционные задания в горячих точках.В этот день, начиная с 2011 года, отмечается День международного признания Петербурга. Культурная столица России ежегодно привлекает миллионы туристов. Кстати, самое старое строение в Петербурге – деревянный домик Петра I на Петровской набережной (построен в один месяц с закладкой города в 1703 году). Царь перестал в нем жить с 1721 года.За океаном отмечают День фаршированных яиц. Сегодня в мире существует огромное число вариантов начинок, а самый первый рецепт появился в магрибских кулинарных книгах XIII столетия. Неизвестный автор рекомендует разрезать вареные яйца вдоль, вынуть желток, растереть его с кориандром, луком, оливковым маслом и солью. Смесью заполнить чашечки белка.Японцы предлагают праздновать День колготок. Даже не спрашивайте, откуда взялась эта идея. Зато нам известен следующий факт: японским школьницам запрещают носить колготки даже зимой. Считается, что холод не дает расслабляться и отвлекаться от занятий. Сурово...Еще сегодня Всемирный день балета и День "Мужчины готовят ужин". Именины у Артемия, Николая, Германа, Ивана, Леонида, Александра, Михаила, Петра, Павла, Герасима, Ирины.Знаменательные датыВ этот день в 1721 году Петр I принял титул императора, а Российское царство официально превратилась в Империю. Случилось все это в Петербурге, в Троицком соборе. Дело было сразу после Северной войны, в которой наши одержали победу и, заключив мир со шведами, решили определить место русской монархии в Европе. А вообще, Петр Великий все европейское уважал и много чего привез на родину. Например, картошку, тюльпаны, подсолнухи, коньки, курительные трубки и бильярд, а также традицию пить кофе.Сначала башни Московского Кремля венчали двуглавые орлы. Потом их заменили пятиконечными звездами из нержавеющей стали, красной меди и уральских самоцветов. Но через два года самоцветы потускнели и потеряли нарядный вид. "Негоже", подумали в Кремле, и к двадцатилетию Октябрьской революции установили на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды, которые впервые зажглись 2 ноября 1937 года. Кстати, рубиновые звезды Кремля имеют разные размеры. Размах лучей на Спасской и Никольской башнях – 3,75 метра, на Троицкой – 3,5, на Боровицкой – 3,2, а на Водовзводной – 3 метра.24 сентября 1938 года три советских летчицы вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете "Родина". Внезапно испортилась погода и замолчала радиостанция. Из-за сплошной облачности ничего не было видно, а рядом еще и китайская граница, пересекать которую было очень нежелательно. Но девушки попались не промах: ушли в сторону от кордона и посадили крылатую машину где-то в тайге, чуть-чуть не дотянув до Комсомольска-на-Амуре – закончилось топливо. Потом еще девять дней пришлось провести в болоте в ожидании помощи. За проявленное мужество Валентине Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой 2 ноября 1938 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.Кто родился в этот деньЭта дама родилась давно, но сумела отметиться в истории так, что запомнили ее на века. Египетская царица Клеопатра была хороша собой, умна, верна своей любви. Ученые помнят точную дату ее рождения – 2 ноября 69 года до н.э. По такому случаю делимся ее любимым косметическим рецептом: добавьте в воду для принятия ванны три стакана цельного молока, пять ложек меда и столько же оливкового масла. И вуаля – вы прекрасны, как царица Нила."Если у них нет хлеба, путь едят пирожные", – эти слова приписывают легкомысленной французской королеве Марии-Антуанетте, которая родилась 270 лет назад в Париже и все почти 38 лет своей жизни вела самый веселый образ жизни. До тех пор, пока не была обезглавлена. Несмотря на то, что она и вправду была очень расточительна, на самом деле эта фраза, ставшая символом отрешенности монархов от проблем народа, ей не принадлежит.Также в этот день родились российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании (в паре с Максимом Марининым) Татьяна Тотьмянина, Заслуженный артист России Алексей Шевченков, советский и российский актер театра и кино Кирилл Казаков, а также его коллега по актерскому цеху Елена Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

