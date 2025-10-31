https://crimea.ria.ru/20251031/psb-predstavil-v-krymu-programmu-dlya-uchastnikov-svo-1150584813.html

ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО

31.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ПСБ представил в Крыму программу "Новое звание — предприниматель" для участников СВО, которая позволяет действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, включая участников СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно освоить запуск бизнеса с нуля, сообщает банк.О программе, запущенной банком совместно с Минэкономразвития России, управляющий ПСБ в Крыму Светлана Сидорова рассказала в ходе стратегической сессии "СВОе дело" в Симферополе – мероприятия, посвященного развитию предпринимательства среди участников СВО и членов их семей, генеральным партнером которого выступил ПСБ."Программа призвана помочь героям найти свое призвание в мирной жизни. Мы не ограничиваемся только обучением, а предоставляем комплексную поддержку: от разработки бизнес-идеи до практического сопровождения на всех этапах становления бизнеса. Особое значение банк уделяет поддержке участником программы в отдаленных населенных пунктах, где доступ к бизнес-инфраструктуре ограничен. Для нас важно, чтобы каждый желающий мог реализовать себя в предпринимательстве независимо от места жительства", — привели в банке слова Сидоровой.Обучение по программе "Новое звание — предприниматель" проходит в дистанционном формате, что позволяет заниматься в удобное время из любой точки страны. Выпускникам доступен комплекс бесплатных сервисов ПСБ.Эксперты ПСБ также приняли участие в ключевых дискуссионных площадках сессии, где вместе с предпринимателями, представителями власти и общественных объединений рассмотрели вопросы развития женского предпринимательства в семьях участников СВО, мер господдержки, создания реабилитационной инфраструктуры и поддержки волонтерских инициатив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

