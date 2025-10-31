Рейтинг@Mail.ru
ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО - РИА Новости Крым, 31.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251031/psb-predstavil-v-krymu-programmu-dlya-uchastnikov-svo-1150584813.html
ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО - РИА Новости Крым, 31.10.2025
ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
ПСБ представил в Крыму программу "Новое звание — предприниматель" для участников СВО, которая позволяет действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий,... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T16:47
2025-10-31T16:47
промсвязьбанк (псб)
дрг
новости сво
участники сво
общество
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1f/1150584671_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fe7384b796f3a0cf7d3608fcceedc28c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ПСБ представил в Крыму программу "Новое звание — предприниматель" для участников СВО, которая позволяет действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, включая участников СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно освоить запуск бизнеса с нуля, сообщает банк.О программе, запущенной банком совместно с Минэкономразвития России, управляющий ПСБ в Крыму Светлана Сидорова рассказала в ходе стратегической сессии "СВОе дело" в Симферополе – мероприятия, посвященного развитию предпринимательства среди участников СВО и членов их семей, генеральным партнером которого выступил ПСБ."Программа призвана помочь героям найти свое призвание в мирной жизни. Мы не ограничиваемся только обучением, а предоставляем комплексную поддержку: от разработки бизнес-идеи до практического сопровождения на всех этапах становления бизнеса. Особое значение банк уделяет поддержке участником программы в отдаленных населенных пунктах, где доступ к бизнес-инфраструктуре ограничен. Для нас важно, чтобы каждый желающий мог реализовать себя в предпринимательстве независимо от места жительства", — привели в банке слова Сидоровой.Обучение по программе "Новое звание — предприниматель" проходит в дистанционном формате, что позволяет заниматься в удобное время из любой точки страны. Выпускникам доступен комплекс бесплатных сервисов ПСБ.Эксперты ПСБ также приняли участие в ключевых дискуссионных площадках сессии, где вместе с предпринимателями, представителями власти и общественных объединений рассмотрели вопросы развития женского предпринимательства в семьях участников СВО, мер господдержки, создания реабилитационной инфраструктуры и поддержки волонтерских инициатив.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
промсвязьбанк (псб), дрг, новости сво, участники сво, общество, крым, новости крыма

ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО

16:47 31.10.2025
 
© Фото: Центр "Мой бизнес" Республики Крым.ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
ПСБ представил в Крыму программу для участников СВО
© Фото: Центр "Мой бизнес" Республики Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. ПСБ представил в Крыму программу "Новое звание — предприниматель" для участников СВО, которая позволяет действующим военнослужащим, ветеранам боевых действий, включая участников СВО, военным пенсионерам и членам их семей бесплатно освоить запуск бизнеса с нуля, сообщает банк.
О программе, запущенной банком совместно с Минэкономразвития России, управляющий ПСБ в Крыму Светлана Сидорова рассказала в ходе стратегической сессии "СВОе дело" в Симферополе – мероприятия, посвященного развитию предпринимательства среди участников СВО и членов их семей, генеральным партнером которого выступил ПСБ.
"Программа призвана помочь героям найти свое призвание в мирной жизни. Мы не ограничиваемся только обучением, а предоставляем комплексную поддержку: от разработки бизнес-идеи до практического сопровождения на всех этапах становления бизнеса. Особое значение банк уделяет поддержке участником программы в отдаленных населенных пунктах, где доступ к бизнес-инфраструктуре ограничен. Для нас важно, чтобы каждый желающий мог реализовать себя в предпринимательстве независимо от места жительства", — привели в банке слова Сидоровой.
Обучение по программе "Новое звание — предприниматель" проходит в дистанционном формате, что позволяет заниматься в удобное время из любой точки страны. Выпускникам доступен комплекс бесплатных сервисов ПСБ.
Эксперты ПСБ также приняли участие в ключевых дискуссионных площадках сессии, где вместе с предпринимателями, представителями власти и общественных объединений рассмотрели вопросы развития женского предпринимательства в семьях участников СВО, мер господдержки, создания реабилитационной инфраструктуры и поддержки волонтерских инициатив.
Промсвязьбанк (ПСБ)ДРГНовости СВОУчастники СВООбществоКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния