Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
Западные традиции или их игнорирование, просто красивый декор из тыкв и карнавальные костюмы или нечто иное? РИА Новости Крым выяснил, как жители полуострова... РИА Новости Крым, 31.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Западные традиции или их игнорирование, просто красивый декор из тыкв и карнавальные костюмы или нечто иное? РИА Новости Крым выяснил, как жители полуострова относятся к Хэллоуину, отмечают ли его - и если "да", то как именно. Подробности - в нашем видео.
Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос

Как в Крыму относятся к Хэллоуину - ВИДЕО

19:33 31.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Западные традиции или их игнорирование, просто красивый декор из тыкв и карнавальные костюмы или нечто иное? РИА Новости Крым выяснил, как жители полуострова относятся к Хэллоуину, отмечают ли его - и если "да", то как именно. Подробности - в нашем видео.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
