https://crimea.ria.ru/20251031/prazdnuyut-li-khellouin-v-krymu---opros-1150576798.html

Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос

Западные традиции или их игнорирование, просто красивый декор из тыкв и карнавальные костюмы или нечто иное? РИА Новости Крым выяснил, как жители полуострова... РИА Новости Крым, 31.10.2025

2025-10-31T19:33

2025-10-31T19:33

2025-10-31T18:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Западные традиции или их игнорирование, просто красивый декор из тыкв и карнавальные костюмы или нечто иное? РИА Новости Крым выяснил, как жители полуострова относятся к Хэллоуину, отмечают ли его - и если "да", то как именно. Подробности - в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

