Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
Празднуют ли Хэллоуин в Крыму - опрос
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Западные традиции или их игнорирование, просто красивый декор из тыкв и карнавальные костюмы или нечто иное? РИА Новости Крым выяснил, как жители полуострова относятся к Хэллоуину, отмечают ли его - и если "да", то как именно. Подробности - в нашем видео.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
