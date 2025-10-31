Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - очереди растут - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост сейчас - очереди растут
Крымский мост сейчас - очереди растут - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост сейчас - очереди растут
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T14:18
2025-10-31T14:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - очереди растут

На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 148 машин

14:18 31.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 148 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
