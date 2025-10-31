https://crimea.ria.ru/20251031/krymskiy-most-seychas---ocheredi-rastut-1150577094.html
Крымский мост сейчас - очереди растут
Крымский мост сейчас - очереди растут - РИА Новости Крым, 31.10.2025
Крымский мост сейчас - очереди растут
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.10.2025
2025-10-31T14:18
2025-10-31T14:18
2025-10-31T14:18
крым
крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1c/1118995488_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_17e9f67c8060891e20adf9d2fc5c6fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1c/1118995488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35992e92ab01de03fca140e51fea67eb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - очереди растут
На Крымском мосту очередь со стороны Керчи насчитывает 148 машин