Крымский мост сейчас - очереди растут

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи начала расти очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Меры безопасности усилены, так как в Крыму действует желтый уровень террористической опасности. С 3 ноября 2025 года вводится запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Кубани. Владельцам таких машин предлагают использовать альтернативную дорогу — сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

