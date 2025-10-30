https://crimea.ria.ru/20251030/krymskiy-most-seychas---ochered-vyrosla-v-tri-raza-1150549403.html
Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту выросла за час в три раза, следует из данных Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту выросла за час в три раза, следует из данных Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В 15.00 в очереди стояли 35 машин. Проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут временно закрыть в целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Альтернативным путем в Крым на материковую часть России и обратно является сухопутный коридор через исторические регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
