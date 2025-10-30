https://crimea.ria.ru/20251030/200-zapreschennykh-v-rossii-knig-izyali-iz-bibliotek-lnr-1150528761.html

200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР

луганская народная республика (лнр)

общество

культура

украина

россия

библиотека

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более 200 экземпляров различной экстремисткой и запрещенной литературы было изъято из библиотек и библиотечных фондов Луганской Республики. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр культуры ЛНР Роман Олексин."Эта работа продолжается - мы собрали эту литературу, мы ее изучаем, и это большой объем, над ней надо правильно поработать, рассмотреть. И, безусловно, в партнерстве с Министерством культуры Российской Федерации. Сейчас есть издания, которые еще изучаются с научной точки зрения. Но в обиходе среди жителей, в общем доступе такой литературы точно уже нет", - сказал чиновник.Он отметил, что те посылы, которые были в изъятых книгах, "видно, что были написаны прозападной рукой".В свою очередь директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева оценила ситуацию с ассортиментом книг в библиотеках освобожденных после начала СВО городов и поселков Донбасса "гуманитарной катастрофой".Также, по ее словам, началось очищение библиотечных фондов от украинской литературы, которая поступала в библиотеки после 2014 года:"Раньше эти полки были наполнены книгами, посвященными новым европейским ценностям, новой истории, неонационалистическая литература, основанная на фейках, на перевирании исторических фактов. Причем это была шикарная полиграфия, прекрасно оформленные книги, которые бесплатно распространялись в школах, в общедоступных библиотеках".Наталья Расторгуева сказала, что библиотекари, очистив фонды, очень переживали, что останутся с пустыми полками. Но этого не произошло."Был общественный порыв: помогали российские депутаты, просто граждане, организовывали сборы литературы. Это было до того момента, как только мы официально стали субъектом Российской Федерации, когда стали работать федеральные, государственные программы пополнения фондов. Настолько хорошо этот процесс продолжается, выделяются государственные субсидии", - говорит Расторгуева.По словам руководителя одной из главных библиотек Донбасса, благодаря государственным программам в фонды стала поступать абсолютно новая, актуальная, востребованная литература по истории, художественная, а также много детской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

