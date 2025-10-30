Рейтинг@Mail.ru
200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/200-zapreschennykh-v-rossii-knig-izyali-iz-bibliotek-lnr-1150528761.html
200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР - РИА Новости Крым, 30.10.2025
200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
Более 200 экземпляров различной экстремисткой и запрещенной литературы было изъято из библиотек и библиотечных фондов Луганской Республики. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T09:35
2025-10-30T09:04
луганская народная республика (лнр)
общество
культура
украина
россия
библиотека
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145184369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9d760d966e1551f6f870c011e90491d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более 200 экземпляров различной экстремисткой и запрещенной литературы было изъято из библиотек и библиотечных фондов Луганской Республики. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр культуры ЛНР Роман Олексин."Эта работа продолжается - мы собрали эту литературу, мы ее изучаем, и это большой объем, над ней надо правильно поработать, рассмотреть. И, безусловно, в партнерстве с Министерством культуры Российской Федерации. Сейчас есть издания, которые еще изучаются с научной точки зрения. Но в обиходе среди жителей, в общем доступе такой литературы точно уже нет", - сказал чиновник.Он отметил, что те посылы, которые были в изъятых книгах, "видно, что были написаны прозападной рукой".В свою очередь директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева оценила ситуацию с ассортиментом книг в библиотеках освобожденных после начала СВО городов и поселков Донбасса "гуманитарной катастрофой".Также, по ее словам, началось очищение библиотечных фондов от украинской литературы, которая поступала в библиотеки после 2014 года:"Раньше эти полки были наполнены книгами, посвященными новым европейским ценностям, новой истории, неонационалистическая литература, основанная на фейках, на перевирании исторических фактов. Причем это была шикарная полиграфия, прекрасно оформленные книги, которые бесплатно распространялись в школах, в общедоступных библиотеках".Наталья Расторгуева сказала, что библиотекари, очистив фонды, очень переживали, что останутся с пустыми полками. Но этого не произошло."Был общественный порыв: помогали российские депутаты, просто граждане, организовывали сборы литературы. Это было до того момента, как только мы официально стали субъектом Российской Федерации, когда стали работать федеральные, государственные программы пополнения фондов. Настолько хорошо этот процесс продолжается, выделяются государственные субсидии", - говорит Расторгуева.По словам руководителя одной из главных библиотек Донбасса, благодаря государственным программам в фонды стала поступать абсолютно новая, актуальная, востребованная литература по истории, художественная, а также много детской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/18/1145184369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fbe62e197b9bff32db7e918d6ed652e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), общество, культура, украина, россия, библиотека, новости крыма
200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР

Украина устроила в библиотеках гуманитарную катастрофу

09:35 30.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская неделя детской книги
Республиканская неделя детской книги - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более 200 экземпляров различной экстремисткой и запрещенной литературы было изъято из библиотек и библиотечных фондов Луганской Республики. Об этом в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр культуры ЛНР Роман Олексин.
"Эта работа продолжается - мы собрали эту литературу, мы ее изучаем, и это большой объем, над ней надо правильно поработать, рассмотреть. И, безусловно, в партнерстве с Министерством культуры Российской Федерации. Сейчас есть издания, которые еще изучаются с научной точки зрения. Но в обиходе среди жителей, в общем доступе такой литературы точно уже нет", - сказал чиновник.
Он отметил, что те посылы, которые были в изъятых книгах, "видно, что были написаны прозападной рукой".

"Шло целенаправленное разделение нашего единого русского народа для того, чтобы впоследствии, я уверен, искоренить и уничтожить, как культуру, так и в целом народ", - убежден Олексин.

В свою очередь директор Луганской республиканской универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Расторгуева оценила ситуацию с ассортиментом книг в библиотеках освобожденных после начала СВО городов и поселков Донбасса "гуманитарной катастрофой".
"Мы нашли кардинально изменившийся состав фонда. На 50-60% были абсолютно цинично зачищены фонды от русскоязычной литературы. Это, видимо, знаменитый указ по декоммунизации, когда из школьной программы выбросили русских писателей, когда их стали выбрасывать из книжных фондов", - рассказала о ситуации Расторгуева.
Также, по ее словам, началось очищение библиотечных фондов от украинской литературы, которая поступала в библиотеки после 2014 года:
"Раньше эти полки были наполнены книгами, посвященными новым европейским ценностям, новой истории, неонационалистическая литература, основанная на фейках, на перевирании исторических фактов. Причем это была шикарная полиграфия, прекрасно оформленные книги, которые бесплатно распространялись в школах, в общедоступных библиотеках".
Наталья Расторгуева сказала, что библиотекари, очистив фонды, очень переживали, что останутся с пустыми полками. Но этого не произошло.
"Был общественный порыв: помогали российские депутаты, просто граждане, организовывали сборы литературы. Это было до того момента, как только мы официально стали субъектом Российской Федерации, когда стали работать федеральные, государственные программы пополнения фондов. Настолько хорошо этот процесс продолжается, выделяются государственные субсидии", - говорит Расторгуева.
По словам руководителя одной из главных библиотек Донбасса, благодаря государственным программам в фонды стала поступать абсолютно новая, актуальная, востребованная литература по истории, художественная, а также много детской.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ОбществоКультураУкраинаРоссияБиблиотекаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
09:21Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек
09:04США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп
08:57Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%
08:46Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем
08:30На Украине после взрывов аварийно отключают свет
08:06Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА
07:59"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
07:55"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
07:41Дети из Белгородской области едут в Крым
07:08Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
06:52Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
06:32Трамп встретился с Си Цзиньпином - что известно
06:06Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
00:01Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:49Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры
22:50В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
22:33Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день
22:10Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
Лента новостейМолния