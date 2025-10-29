Рейтинг@Mail.ru
В Крым пришел антициклон: погода в среду - РИА Новости Крым, 29.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251029/v-krym-prishel-antitsiklon-pogoda-v-sredu-1150429707.html
В Крым пришел антициклон: погода в среду
В Крым пришел антициклон: погода в среду - РИА Новости Крым, 29.10.2025
В Крым пришел антициклон: погода в среду
В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму установится теплая и сухая погода, лишь ночью еще вероятны небольшие дожди, в отдельных районах туман. Об этом... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T00:01
2025-10-29T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму установится теплая и сухая погода, лишь ночью еще вероятны небольшие дожди, в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым пришел антициклон: погода в среду

В Крыму в среду до +18 градусов и порывистый ветер

© РИА Новости КрымВид на Симферополь
Вид на Симферополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму установится теплая и сухая погода, лишь ночью еще вероятны небольшие дожди, в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+18, в горах +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
