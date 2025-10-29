https://crimea.ria.ru/20251029/v-krym-prishel-antitsiklon-pogoda-v-sredu-1150429707.html
В Крым пришел антициклон: погода в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В среду благодаря влиянию антициклона в Крыму установится теплая и сухая погода, лишь ночью еще вероятны небольшие дожди, в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +16...+18 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
