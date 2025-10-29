Рейтинг@Mail.ru
Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму - РИА Новости Крым, 29.10.2025
На набережной Алушты
Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму
Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму
В этом году осень выдалась яркая - мало ночных заморозков, сильных ветров и листья желтеют постепенно, переходя от зеленого цвета к оранжево-красному. Даже... РИА Новости Крым, 29.10.2025
2025-10-29T20:05
2025-10-29T20:18
фотоленты
крым
природа
туризм в крыму
фото
общество
отдых в крыму
отдых
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1d/1150509788_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_c3260bf6ba453ca137b5f95002e92d0a.jpg
В этом году осень выдалась яркая - мало ночных заморозков, сильных ветров и листья желтеют постепенно, переходя от зеленого цвета к оранжево-красному. Даже знаменитые крымские платаны, которые в холодную осень бронзовеют и стоят угрюмо-коричневые - в этом году в золотистом убранстве. А абрикосовые деревья, которые зачастую роняют после первого холода зеленые листья, в теплом октябре - канареечно-желтого цвета с красивым "румянцем". Багряные и лиловые стоят виноградники. А первая премия за цветовое разнообразие среди растений Крыма - у скумпии - тут вся палитра от фиолетового до зеленого сразу. Красивый ярко-оранжевый - физалис. Сливочно-желтые стоят в предгорьях буковые леса... Все краски крымской осени - в фотоленте РИА новости Крым.
Новости
Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму

Цвета осени2025 в Крыму - фотолента

20:05 29.10.2025 (обновлено: 20:18 29.10.2025)
 
В этом году осень выдалась яркая - мало ночных заморозков, сильных ветров и листья желтеют постепенно, переходя от зеленого цвета к оранжево-красному. Даже знаменитые крымские платаны, которые в холодную осень бронзовеют и стоят угрюмо-коричневые - в этом году в золотистом убранстве. А абрикосовые деревья, которые зачастую роняют после первого холода зеленые листья, в теплом октябре - канареечно-желтого цвета с красивым "румянцем". Багряные и лиловые стоят виноградники. А первая премия за цветовое разнообразие среди растений Крыма - у скумпии - тут вся палитра от фиолетового до зеленого сразу. Красивый ярко-оранжевый - физалис. Сливочно-желтые стоят в предгорьях буковые леса... Все краски крымской осени - в фотоленте РИА новости Крым.
Виноградники в долине "Золотая балка" в Балаклавском районе в Крыму. Агрофирма "Золотая балка" - винодельческое предприятие, входящее в десятку крупнейших винодельческих предприятий Крымского полуострова.
Виноградники в долине Золотая балка в Балаклавском районе в Крыму
1 из 19
Виноградники в долине "Золотая балка" в Балаклавском районе в Крыму. Агрофирма "Золотая балка" - винодельческое предприятие, входящее в десятку крупнейших винодельческих предприятий Крымского полуострова.
Туристы по дороге к водопаду Джур-Джур в Крыму.
Туристы по дороге к водопаду Джур-Джур в Крыму
2 из 19
Туристы по дороге к водопаду Джур-Джур в Крыму.
Автомобиль у водопада Джур-Джур в Крыму.
Автомобиль у водопада Джур-Джур в Крыму
3 из 19
Автомобиль у водопада Джур-Джур в Крыму.
Виноградники в селе Ворон в Крыму

Виноградники в селе Ворон в Крыму

Виноградники в селе Ворон в Крыму
4 из 19

Виноградники в селе Ворон в Крыму

Кошка у водопада Джур-Джур в Крыму

Кошка у водопада Джур-Джур в Крыму

Кошка у водопада Джур-Джур в Крыму
5 из 19

Кошка у водопада Джур-Джур в Крыму

Церковь Воскресения Христова в Форосе

Церковь Воскресения Христова в Форосе

Церковь Воскресения Христова в Форосе
6 из 19

Церковь Воскресения Христова в Форосе

Туристы у водопада Джур-Джур в Крыму

Туристы у водопада Джур-Джур в Крыму

Туристы у водопада Джур-Джур в Крыму
7 из 19

Туристы у водопада Джур-Джур в Крыму

Виноградники в селе Ворон в Крыму

Виноградники в селе Ворон в Крыму

Виноградники в селе Ворон в Крыму
8 из 19

Виноградники в селе Ворон в Крыму

Автомобиль в районе Судака в Крыму

Автомобиль в районе Судака в Крыму

Автомобиль в районе Судака в Крыму
9 из 19

Автомобиль в районе Судака в Крыму

Осенние листья
Осенние листья
10 из 19
Осенние листья
Осенние листья
Осенние листья
11 из 19
Осенние листья
Осенние листья
Осенние листья
12 из 19
Осенние листья
Осенние листья
Осенние листья
13 из 19
Осенние листья
Осенние листья

Осенние листья

Осенние листья
14 из 19

Осенние листья

Осень в Крыму

Осень в Крыму

Осень в Крыму
15 из 19

Осень в Крыму

Осень в Крыму
Осень в Крыму
16 из 19
Осень в Крыму
Осенние листья
Осенние листья
17 из 19
Осенние листья
Осень в Симферополе
Осень в Симферополе
18 из 19
Осень в Симферополе
Осень в Крыму
Осень в Крыму
19 из 19
Осень в Крыму
