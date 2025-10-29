https://crimea.ria.ru/20251029/1150509693.html

Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму

Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму

Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму

В этом году осень выдалась яркая - мало ночных заморозков, сильных ветров и листья желтеют постепенно, переходя от зеленого цвета к оранжево-красному. Даже...

В этом году осень выдалась яркая - мало ночных заморозков, сильных ветров и листья желтеют постепенно, переходя от зеленого цвета к оранжево-красному. Даже знаменитые крымские платаны, которые в холодную осень бронзовеют и стоят угрюмо-коричневые - в этом году в золотистом убранстве. А абрикосовые деревья, которые зачастую роняют после первого холода зеленые листья, в теплом октябре - канареечно-желтого цвета с красивым "румянцем". Багряные и лиловые стоят виноградники. А первая премия за цветовое разнообразие среди растений Крыма - у скумпии - тут вся палитра от фиолетового до зеленого сразу. Красивый ярко-оранжевый - физалис. Сливочно-желтые стоят в предгорьях буковые леса... Все краски крымской осени - в фотоленте РИА новости Крым.

