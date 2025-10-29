Золото, бронза и медь: цвета осени в Крыму
Цвета осени2025 в Крыму - фотолента
20:05 29.10.2025 (обновлено: 20:18 29.10.2025)
В этом году осень выдалась яркая - мало ночных заморозков, сильных ветров и листья желтеют постепенно, переходя от зеленого цвета к оранжево-красному. Даже знаменитые крымские платаны, которые в холодную осень бронзовеют и стоят угрюмо-коричневые - в этом году в золотистом убранстве. А абрикосовые деревья, которые зачастую роняют после первого холода зеленые листья, в теплом октябре - канареечно-желтого цвета с красивым "румянцем". Багряные и лиловые стоят виноградники. А первая премия за цветовое разнообразие среди растений Крыма - у скумпии - тут вся палитра от фиолетового до зеленого сразу. Красивый ярко-оранжевый - физалис. Сливочно-желтые стоят в предгорьях буковые леса... Все краски крымской осени - в фотоленте РИА новости Крым.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВиноградники в долине "Золотая балка" в Балаклавском районе в Крыму. Агрофирма "Золотая балка" - винодельческое предприятие, входящее в десятку крупнейших винодельческих предприятий Крымского полуострова.
1 из 19
Виноградники в долине "Золотая балка" в Балаклавском районе в Крыму. Агрофирма "Золотая балка" - винодельческое предприятие, входящее в десятку крупнейших винодельческих предприятий Крымского полуострова.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкТуристы по дороге к водопаду Джур-Джур в Крыму.
2 из 19
Туристы по дороге к водопаду Джур-Джур в Крыму.
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкАвтомобиль у водопада Джур-Джур в Крыму.
3 из 19
Автомобиль у водопада Джур-Джур в Крыму.
4 из 19
Виноградники в селе Ворон в Крыму
5 из 19
Кошка у водопада Джур-Джур в Крыму
6 из 19
Церковь Воскресения Христова в Форосе
7 из 19
Туристы у водопада Джур-Джур в Крыму
8 из 19
Виноградники в селе Ворон в Крыму
9 из 19
Автомобиль в районе Судака в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенние листья
10 из 19
Осенние листья
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости КрымОсенние листья
11 из 19
Осенние листья
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсенние листья
12 из 19
Осенние листья
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсенние листья
13 из 19
Осенние листья
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Осенние листья
14 из 19
Осенние листья
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Осень в Крыму
15 из 19
Осень в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
16 из 19
Осень в Крыму
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсенние листья
17 из 19
Осенние листья
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОсень в Симферополе
18 из 19
Осень в Симферополе
© РИА Новости Крым
© Правительство РоссииОсень в Крыму
19 из 19
Осень в Крыму
© Правительство России