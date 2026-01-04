https://crimea.ria.ru/20260104/kakikh-vrachey-ochen-ne-khvataet-v-krymu-i-kak-ispravlyayut-situatsiyu-1151533432.html

Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию

Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию - РИА Новости Крым, 04.01.2026

Каких врачей очень не хватает в Крыму и как исправляют ситуацию

В здравоохранении Крыма в большом дефиците врачи-анестезиологи и детские специалисты узкого профиля. Как решают проблему, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T08:27

2026-01-04T08:27

2026-01-04T08:27

радио "спутник в крыму"

здравоохранение в крыму и севастополе

медицина

анна рубель

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/0e/1118831925_0:192:2960:1857_1920x0_80_0_0_0e2243ede17071eebfe3c82d84998c8f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В здравоохранении Крыма в большом дефиците врачи-анестезиологи и детские специалисты узкого профиля. Как решают проблему, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета Госсовета РК по здравоохранению Анна Рубель.По ее словам, если говорить о специальностях, которые в Крыму сегодня можно отнести к дефицитным, "то это традиционно анестезиологи, потому что работа сложная, ответственная, к тому же с наркотическими препаратами".По ее словам, государство в целом и республика в частности используют сегодня различные методы и средства, чтобы восполнить дефицит медиков.Так, например, по словам Рубель, для студентов-целевиков в медакадемии, которые учатся на "хорошо" и "отлично", не пропускают занятий и не берут академические отпуска, предусмотрена доплата от 40 до 60 тысяч рублей."То есть республика не просто ждет целевика, но подкрепляет его материально, чтобы замотивировать", – сказала она.Правда, если, будучи уже доктором, выпускник не выполнит взятых на себя обязательств, то потраченные на него государством средства придется вернуть, причем, согласно изменениям в законодательстве, в троекратном размере, добавила Рубель.Тем не менее, после принятия нового закона об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов массового потока заявлений на отчисление из крымской медицинской академии не поступило.Что касается так называемой президентской доплаты, которую ввели по поручению главы государства в прошлом году – а это 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч для среднего медперсонала, – то она уже сегодня "серьезно поменяла архитектуру кадровой службы в республике", в сельской местности и в малых городах, указала Рубель.Один из таких примеров – в Бахчисарайской центральной районной больнице, где новый доктор-травматолог активно старается развивать не только направление неотложной и травматологической помощи, но и ортопедию, а именно трансплантацию суставов, рассказала Рубель.В целом же в Крыму, считает она, "огромный спектр мер социальной поддержки" для молодых медиков, а перспективы еще больше."Вот буквально сейчас мы занимаемся мониторингом действия статьи 10.2 закона "О здравоохранении в Республике Крым", которая дает возможность найма жилья или покрытия расходов по ипотеке до 30 тысяч рублей. Кроме этого, в сельской местности есть возможность получения земельного участка в пользование на 5 лет, и если там появится дом, то он переходит в собственность медицинского работника", – перечислила она.Есть также небольшая компенсация расходов на твердое топливо или энергетику.А еще законом предусмотрены теперь доплаты для дефицитных специальностей, перечень которых утверждается Советом министров Республики Крым ежегодно, а иногда и чаще, сказала Рубель. Такая доплата, по ее словам, полагается и врачам, и фельдшерам, и среднему медицинскому персоналу, и составляет она 4 – 7 тысяч рублей.Также Рубель уверена: приток специалистов-медиков в Крым и из других регионов страны непременно последует, потому что "жить и работать в Крыму – это большое счастье"."Тут и горы, и море, и отношение к медицине в Крыму сильно поменялось за последние десять лет. Поэтому ожидаем, что будет приток специалистов", – резюмировала глава комитета Госсовета по здравоохранению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий Как идет ремонт поликлиники при Куйбышевской больнице в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, анна рубель, новости крыма, крым