Непогода с новой силой ударит по Севастополю - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Непогода с новой силой ударит по Севастополю
Непогода с новой силой ударит по Севастополю - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Непогода с новой силой ударит по Севастополю
В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер и дождь, сообщает МЧС по городу. РИА Новости Крым, 03.01.2026
севастополь
новости севастополя
штормовое предупреждение
мчс севастополя
погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер и дождь, сообщает МЧС по городу.Спасатели напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов и рядом с морем. Морской транспорт Севастополя из-за непогоды завтра не будет работать.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также в ближайшие три дня ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков. В нескольких районах города временно не ходил общественный транспорт .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, новости севастополя, штормовое предупреждение, мчс севастополя, погода в крыму
Непогода с новой силой ударит по Севастополю

Ночью в Севастополе ожидается сильный ветер - МЧС

21:49 03.01.2026
 
Сильный ветер. Архивное фото
Сильный ветер. Архивное фото
© Фото : Юлия Кондакова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер и дождь, сообщает МЧС по городу.
"В Севастополе в ночь на 4 января порывы юго-западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с. Также ожидается дождь", - говорится в сообщении.
Спасатели напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов и рядом с морем.
Морской транспорт Севастополя из-за непогоды завтра не будет работать.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также в ближайшие три дня ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.
В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков. В нескольких районах города временно не ходил общественный транспорт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
