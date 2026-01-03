https://crimea.ria.ru/20260103/nepogoda-s-novoy-siloy-udarit-po-sevastopolyu-1152174188.html
Непогода с новой силой ударит по Севастополю
В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер и дождь, сообщает МЧС по городу. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T21:49
севастополь
новости севастополя
штормовое предупреждение
мчс севастополя
погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на воскресенье ожидается сильный ветер и дождь, сообщает МЧС по городу.Спасатели напомнили, что при сильном ветре опасно находиться у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП, вблизи рекламных щитов и рядом с морем. Морской транспорт Севастополя из-за непогоды завтра не будет работать.В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также в ближайшие три дня ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.В Севастополе в новогоднюю ночь выпала месячная норма осадков. В нескольких районах города временно не ходил общественный транспорт .Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
Новости
