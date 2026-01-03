Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в воскресенье закроют рейд - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/v-sevastopole-v-voskresene-zakroyut-reyd-1152173525.html
В Севастополе в воскресенье закроют рейд
В Севастополе в воскресенье закроют рейд - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В Севастополе в воскресенье закроют рейд
в Севастополе в воскресенье ходить не будет из-за непогоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T21:03
2026-01-03T21:03
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_0:42:1754:1029_1920x0_80_0_0_e544f6f1f8311b1aed1b8836bd1eae31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе в воскресенье ходить не будет из-за непогоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260103/doroga-na-plato-ay-petri-perekryta-do-6-yanvarya--1152172775.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/15/1150334295_12:0:1665:1240_1920x0_80_0_0_8b2e6d279f854be676ecb3d9a7bb8c19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, транспорт
В Севастополе в воскресенье закроют рейд

В Севастополе в воскресенье закрою рейд из-за непогоды

21:03 03.01.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе в воскресенье ходить не будет из-за непогоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт завтра осуществлять движение не будет", - говорится в сообщении в субботу вечером.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
20:26Ситуация на дорогах Крыма
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
 
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:03В Севастополе в воскресенье закроют рейд
20:47Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
20:33В чем США обвиняют Мадуро
20:26Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
20:03Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп
19:52Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп
19:21На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
18:45Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
18:28Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
18:12Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
18:02В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
17:39Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
17:30Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
17:21Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
17:09Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
16:52Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
16:26Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера
16:19Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
16:09Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК
15:52Захваченному Мадуро и его жене в США предъявили обвинения и будут судить
Лента новостейМолния