В Севастополе в воскресенье закроют рейд

В Севастополе в воскресенье закроют рейд

в Севастополе в воскресенье ходить не будет из-за непогоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

2026-01-03T21:03

2026-01-03T21:03

2026-01-03T21:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Катера и паромы в Севастополе в воскресенье ходить не будет из-за непогоды. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

