Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день

Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день

2026-01-03T22:40
США атаковали Венесуэлу и захватили президента Мадуро. Возросло количество пострадавших после атаки ВСУ на село Хорлы Херсонской области. Непогода бушует на...

2026-01-03T22:40

2026-01-03T22:40

2026-01-03T22:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. США атаковали Венесуэлу и захватили президента Мадуро. Возросло количество пострадавших после атаки ВСУ на село Хорлы Херсонской области. Непогода бушует на востоке Крыма. Российские ученые успешно протестировали вакцину от рака кожи. Необычные астрономические явления можно будет наблюдать в ночь на воскресенье. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Америка превыше всего"Приблизительно в 9.00 по московскому времени в нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. В это время в столице Венесуэлы было 3.00 ночи. Местные жители сообщили также о взрывах в других регионах страны.Белый дом подтвердил, что удары по Венесуэле наносят США. Президент страны Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение, призвал жителей эвакуироваться и отдал приказ о немедленном развертывании комплексной обороны страны. Позже Дональд Трамп заявил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики.После американской агрессии в отношении Венесуэлы незамедлительно последовала рекреация мировой общественности. МИД России призвал американские власти освободить Мадуро и его жену и перейти к диалогу. Во время вечерней пресс-конференции президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти. По его словам, США не могут никому позволить захватить Венесуэлу. Он добавил, что Штаты будут добиваться "правильного перехода" власти. Военные США находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится переход власти в стране.Двоих раненых в Хорлах выписали из больниц КрымаВ больницах Крыма по состоянию на 3 января остаются 12 раненных в Хорлах, двоих перевели на амбулаторное лечение.По последним данным, количество погибших мирных жителей составляет 28 человек. Не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ по Хорлам полностью сгорели, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Все о трагедии в селе Хорлы Херсонской области - по ссылке >>На Крым движется шторм: первые отголоскиСильный ветер повалил деревья в Феодосийском округе, в поселке Приморский поврежден памятник. Об этом сообщили в администрации города. Коммунальные службы совместно с сотрудниками "Крым-Спас" оперативно убрали упавшие большие ветки. На улицах пришлось распиливать и вывозить упавшие деревья.По автодороге Коктебель-Щебетовка из-за поваленного на проезжую часть дерева был затруднен проезд транспорта. Энергетикам пришлось устранять аварии на сетях в селах Виноградное и Пионерское. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Также в ближайшие три дня ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек.Российские ученые успешно протестировали вакцину от рака кожиЭффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%. Об этом свидетельствуют доклинические исследования на животных, рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.По его словам, первые пациенты начнут получать вакцину в начале 2026 года."Волчья луна" в небеПервое полнолуние 2026 года случится в ночь с 3 на 4 января, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луну можно будет наблюдать в соединении с Юпитером и двумя звездами-близнецами — Поллуксом и Кастором.Как обещают астрономы, полнолуние ожидается "исключительно красивым".Одна из самых больших Лун в году будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой — Юпитером.Ученые уверяют, что к полуночи луна будет видна на всей территории России на огромной высоте 50-60 градусов над горизонтом. Там же приводятся данные, что в северо-американской терминологии первое полнолуние года называется Волчьей Луной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

