https://crimea.ria.ru/20260103/skolko-khamsy-vylovili-v-azovskom-i-chernom-moryakh-za-god-1152172079.html

Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год

Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год - РИА Новости Крым, 03.01.2026

Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.01.2026

2026-01-03T21:36

2026-01-03T21:36

2026-01-03T20:50

росрыболовство

рыба

рыболовство

черное море

азовское море

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79381f5f0321a521aaae9cfe61688121.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства. Всего же по данным отраслевой системы мониторинга, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4,6 млн тонн. Больше всего – в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - почти 3, 6 тыс. тонн. Ранее в августе в Росрыболовстве заявляли, что промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%. В минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года

черное море

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росрыболовство, рыба, рыболовство, черное море, азовское море, новости