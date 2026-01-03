Рейтинг@Mail.ru
Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/skolko-khamsy-vylovili-v-azovskom-i-chernom-moryakh-za-god-1152172079.html
Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год
Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год
В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T21:36
2026-01-03T20:50
росрыболовство
рыба
рыболовство
черное море
азовское море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_79381f5f0321a521aaae9cfe61688121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства. Всего же по данным отраслевой системы мониторинга, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4,6 млн тонн. Больше всего – в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - почти 3, 6 тыс. тонн. Ранее в августе в Росрыболовстве заявляли, что промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%. В минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
черное море
азовское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143408581_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_30584f83441309cc5302566b41bc9ed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росрыболовство, рыба, рыболовство, черное море, азовское море, новости
Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год

В 2025 году в Черном и Азовском морях выловили 19,7 тысяч тонн хамсы - Росрыболовство

21:36 03.01.2026
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораАзово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора усилило контроль за качеством рыбы в подведомственных регионах
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тыс. тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба Росрыболовства.
В частности, за год было выловлено 19,7 тыс. тонн хамсы, что на 5,8 тыс. тонн больше, чем в 2024 году.
Всего же по данным отраслевой системы мониторинга, вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4,6 млн тонн. Больше всего – в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне - почти 3, 6 тыс. тонн.
Ранее в августе в Росрыболовстве заявляли, что промысел в Азовском и Черном морях идет с опережением показателей прошлого года на 47%.
В минсельхозе Крыма сообщили, что в Крыму на 15% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос объем произведенной аквакультуры – рыбы и моллюсков, он составил три тысячи тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На развитие портов Азово-Черноморского бассейна направят 500 млрд рублей
В Крыму хотят увеличить промышленные сроки лова рыбы
Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
 
РосрыболовствоРыбаРыболовствоЧерное мореАзовское мореНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:40Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день
22:17Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
22:05Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
21:49Непогода с новой силой ударит по Севастополю
21:36Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год
21:15Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
21:03В Севастополе в воскресенье закроют рейд
20:47Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
20:33В чем США обвиняют Мадуро
20:26Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
20:03Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп
19:52Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп
19:21На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
18:45Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
18:28Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
18:12Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
18:02В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
17:39Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
17:30Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
17:21Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
Лента новостейМолния