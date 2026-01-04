https://crimea.ria.ru/20260104/90-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-territoriyu-rossii-1152175971.html
90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России - РИА Новости Крым, 04.01.2026
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.37 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 – над территорией Курской области, по 11 – над Калужской областью и над территорией Московского региона ( в том числе три БПЛА, летевших на Москву), четыре БПЛА сбиты над территорией Тульской области, два над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.В течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе по четыре над Крымом и Азовским морем.
Новости
90 беспилотников ВСУ сбили за ночь над 11 регионами России
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 3 января текущего года до 7.00 4 января текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
37 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 – над территорией Курской области, по 11 – над Калужской областью и над территорией Московского региона ( в том числе три БПЛА, летевших на Москву), четыре БПЛА сбиты над территорией Тульской области, два над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.
В течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе по четыре над Крымом и Азовским морем.
