04.01.2026
90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России
В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.
новости сво
атаки всу
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.37 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 – над территорией Курской области, по 11 – над Калужской областью и над территорией Московского региона ( в том числе три БПЛА, летевших на Москву), четыре БПЛА сбиты над территорией Тульской области, два над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.В течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе по четыре над Крымом и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво
90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России

90 беспилотников ВСУ сбили за ночь над 11 регионами России

07:42 04.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 3 января текущего года до 7.00 4 января текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
37 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 – над территорией Курской области, по 11 – над Калужской областью и над территорией Московского региона ( в том числе три БПЛА, летевших на Москву), четыре БПЛА сбиты над территорией Тульской области, два над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.
В течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе по четыре над Крымом и Азовским морем.
Новости СВОАтаки ВСУМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
