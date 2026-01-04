https://crimea.ria.ru/20260104/90-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-territoriyu-rossii-1152175971.html

90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России

90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России - РИА Новости Крым, 04.01.2026

90 беспилотников ВСУ атаковали ночью территорию России

В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.01.2026

2026-01-04T07:42

2026-01-04T07:42

2026-01-04T07:42

новости сво

атаки всу

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911607_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_745f70209f6bdb5ce72419f20f431189.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников над 11 регионами России, сообщили в Минобороны России.37 БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области, 22 – над территорией Курской области, по 11 – над Калужской областью и над территорией Московского региона ( в том числе три БПЛА, летевших на Москву), четыре БПЛА сбиты над территорией Тульской области, два над территорией Воронежской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.В течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе по четыре над Крымом и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), пво