В чем США обвиняют Мадуро

2026-01-03T20:33

2026-01-03T20:33

2026-01-03T20:34

сша

венесуэла

новости

в мире

удары сша по венесуэле

дональд трамп

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики.Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан СШАПо его словам, у США есть абсолютные доказательства виновности Мадуро, которые будут представлены суду. Мадуро и его жена вскоре столкнутся "со всей мощью американского правосудия", а в суде будут представлены неопровержимые доказательства их преступлений."Мадуро больше никогда не сможет угрожать американскому гражданину или кому-либо из Венесуэлы. Угроз больше не будет", - заявил Трамп.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

венесуэла

