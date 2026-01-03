Рейтинг@Mail.ru
В чем США обвиняют Мадуро - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В чем США обвиняют Мадуро
В чем США обвиняют Мадуро - РИА Новости Крым, 03.01.2026
В чем США обвиняют Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики.Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан СШАПо его словам, у США есть абсолютные доказательства виновности Мадуро, которые будут представлены суду. Мадуро и его жена вскоре столкнутся "со всей мощью американского правосудия", а в суде будут представлены неопровержимые доказательства их преступлений."Мадуро больше никогда не сможет угрожать американскому гражданину или кому-либо из Венесуэлы. Угроз больше не будет", - заявил Трамп.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.
РИА Новости Крым
Новости
В чем США обвиняют Мадуро

Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США

20:33 03.01.2026 (обновлено: 20:34 03.01.2026)
 
Президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро лично курировал деятельность "картеля солнц", переправлявшего в США наркотики.
"Он (Мадуро - ред.) лично руководил жестоким картелем, известным как "картель солнц", который наводнил нашу страну смертоносным ядом, ответственным за гибель бесчисленного количества американцев, многих, многих американцев", - сказал Трамп журналистам.
Трамп обвинил Мадуро и его супругу в "наркотерроризме" против граждан США
По его словам, у США есть абсолютные доказательства виновности Мадуро, которые будут представлены суду. Мадуро и его жена вскоре столкнутся "со всей мощью американского правосудия", а в суде будут представлены неопровержимые доказательства их преступлений.
"Мадуро больше никогда не сможет угрожать американскому гражданину или кому-либо из Венесуэлы. Угроз больше не будет", - заявил Трамп.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.
Все о ситуации - по ссылке >>>
