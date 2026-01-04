https://crimea.ria.ru/20260104/v-sevastopole-chastichno-otkryli-reyd-1152176309.html
В Севастополе частично открыли рейд
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв– РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы частично возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Накануне в дептрансе предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в воскресенье осуществлять движение не будет.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Ночью в Севастополе дул сильный ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
