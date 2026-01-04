В Севастополе частично открыли рейд

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20260104/v-sevastopole-chastichno-otkryli-reyd-1152176309.html
В Севастополе катера и паромы частично возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326555_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e63d0ea6b0a3099e53912dcc71af365b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв– РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы частично возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Накануне в дептрансе предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в воскресенье осуществлять движение не будет.В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Ночью в Севастополе дул сильный ветер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе морской транспорт частично возобновил работу

08:00 04.01.2026
 
На Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв– РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы частично возобновили работу. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение на линии "Графская пристань - Северная", – сказано в сообщении.

Накануне в дептрансе предупредили, что из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт в воскресенье осуществлять движение не будет.
В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение - ожидаются очень сильные дожди, мокрый снег и подъем уровня рек. Ночью в Севастополе дул сильный ветер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния