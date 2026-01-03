Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп

https://crimea.ria.ru/20260103/my-budem-upravlyat-venesueloy---tramp-1152172375.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой.По его словам, США не могут никому позволить захватить Венесуэлу. Он добавил, что Штаты будут добиваться "правильного перехода" власти. Военные США находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится переход власти в стране."Мы уже там… и мы там останемся до тех пор, пока не произойдет надлежащий переход власти. Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет этот надлежащий переход", - заявил он.Также Трамп обвинил Мадуро, который якобы лично руководил наркотрафиком, приведшим к смерти тысячи американцев. "Он послал их (драгдилеров – ред.), чтобы они воровали жизни американцев", - сказал американский лидер. Кроме того, он заявил, что Венесуэла давно забрала себе нефтяные платформы, построенные американцами. "У нас до этого не было президентов, которые сказали бы, что это надо забрать себе обратно", - заявил американский президент.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

