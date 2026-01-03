Рейтинг@Mail.ru
Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп - РИА Новости Крым, 03.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260103/my-budem-upravlyat-venesueloy---tramp-1152172375.html
Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп
Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп
Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции... РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой.По его словам, США не могут никому позволить захватить Венесуэлу. Он добавил, что Штаты будут добиваться "правильного перехода" власти. Военные США находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится переход власти в стране."Мы уже там… и мы там останемся до тех пор, пока не произойдет надлежащий переход власти. Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет этот надлежащий переход", - заявил он.Также Трамп обвинил Мадуро, который якобы лично руководил наркотрафиком, приведшим к смерти тысячи американцев. "Он послал их (драгдилеров – ред.), чтобы они воровали жизни американцев", - сказал американский лидер. Кроме того, он заявил, что Венесуэла давно забрала себе нефтяные платформы, построенные американцами. "У нас до этого не было президентов, которые сказали бы, что это надо забрать себе обратно", - заявил американский президент.
РИА Новости Крым
Новости
дональд трамп, сша, новости, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире
Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп

США намерены управлять Венесуэлой до "надлежащего" перехода власти - Трамп

20:03 03.01.2026 (обновлено: 20:12 03.01.2026)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Соединенные Штаты намерены управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой.

"Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переходный период", - сказал Трамп.

По его словам, США не могут никому позволить захватить Венесуэлу. Он добавил, что Штаты будут добиваться "правильного перехода" власти. Военные США находятся в Венесуэле и продолжат находиться там, пока не завершится переход власти в стране.
"Мы уже там… и мы там останемся до тех пор, пока не произойдет надлежащий переход власти. Мы будем оставаться там и фактически управлять ситуацией до тех пор, пока не произойдет этот надлежащий переход", - заявил он.
Также Трамп обвинил Мадуро, который якобы лично руководил наркотрафиком, приведшим к смерти тысячи американцев.
"Он послал их (драгдилеров – ред.), чтобы они воровали жизни американцев", - сказал американский лидер.
Кроме того, он заявил, что Венесуэла давно забрала себе нефтяные платформы, построенные американцами.
"У нас до этого не было президентов, которые сказали бы, что это надо забрать себе обратно", - заявил американский президент.
Все о ситуации - по ссылке >>>
