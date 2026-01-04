Рейтинг@Mail.ru
В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья
В год своего 100-летия в Международном детском центре "Артек" отдохнули 2 550 ребят из 81 страны мира. Такие цифры приводят в Минпросвещения России, которому и подведомственен центр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В год своего 100-летия в Международном детском центре "Артек" отдохнули 2 550 ребят из 81 страны мира. Такие цифры приводят в Минпросвещения России, которому и подведомственен центр. Центральным событием стала восьмая международная смена "Артек" собирает друзей", в которой приняли участие свыше трех тысяч детей из России и 66 зарубежных государств, включая Австрию, Катар, Ливию, Палестину, Грецию, Ирландию, Иран, Италию, Канаду, Китай, Бельгию, Францию и другие. В рамках международной смены школьники из разных стран посетили заповедные крымские достопримечательности, а также участвовали в туристическом слете, шахматном турнире, патриотических акциях, отрядных играх, спортивных и творческих мероприятиях. Также для юных лидеров-международников в Ливадийском дворце прошел круглый стол "Артек" – столица детской дипломатии". "Ребята из России, Белоруссии, Египта, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Катара, Ливана, Малайзии и других государств обсудили вопросы детской дипломатии и развития БРИКС. Также была принята Декларация "Обращение участников Международной 8 смены 2025 года "Артек" собирает друзей" ко всем главам государств", которая распространена среди всех стран-участниц ООН", - отметили в Минпросвещения. Всего же за вековую историю в "Артеке" побывали почти 2 млн детей более чем из 100 стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую государственную миссию в Крыму выполняет "Артек"Директор "Артека" в Севастополе дал совет молодежиВ "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войнеТанец единства – в "Артеке" устроили большой танцевальный флешмоб
В 2025 году в "Артеке" побывали 2,5 тысячи детей из зарубежья

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. В год своего 100-летия в Международном детском центре "Артек" отдохнули 2 550 ребят из 81 страны мира. Такие цифры приводят в Минпросвещения России, которому и подведомственен центр.
Центральным событием стала восьмая международная смена "Артек" собирает друзей", в которой приняли участие свыше трех тысяч детей из России и 66 зарубежных государств, включая Австрию, Катар, Ливию, Палестину, Грецию, Ирландию, Иран, Италию, Канаду, Китай, Бельгию, Францию и другие.
"В рамках смены участники погрузились в открытое образовательное пространство, основанное на ценностях мира, дружбы, сотрудничества, уважения и творчества", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В рамках международной смены школьники из разных стран посетили заповедные крымские достопримечательности, а также участвовали в туристическом слете, шахматном турнире, патриотических акциях, отрядных играх, спортивных и творческих мероприятиях.
Также для юных лидеров-международников в Ливадийском дворце прошел круглый стол "Артек" – столица детской дипломатии".
"Ребята из России, Белоруссии, Египта, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Катара, Ливана, Малайзии и других государств обсудили вопросы детской дипломатии и развития БРИКС. Также была принята Декларация "Обращение участников Международной 8 смены 2025 года "Артек" собирает друзей" ко всем главам государств", которая распространена среди всех стран-участниц ООН", - отметили в Минпросвещения.
Всего же за вековую историю в "Артеке" побывали почти 2 млн детей более чем из 100 стран.
