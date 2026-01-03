Рейтинг@Mail.ru
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.По данным ученых, в это время в ночном небе можно будет увидеть до 120 пролетающих метеоров из созвездия Волопас в час или 1-2 метеора в минуту. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта: именно там будет располагаться радиант Квадрантид. При этом Луна вблизи полнолуния позволит увидеть только самые яркие из них."Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды – осталось", – поясняют астрономы.Кроме того, 10 января ученые предлагают наблюдать противостояние Юпитера – это момент наилучших условий для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.
звездопад, крым, космос, астрономия, общество
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания

Первый новогодний звездопад пройдет над Землей в ночь на 4 января – ученые

22:17 03.01.2026
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды
Метеорный поток Персеиды - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.
"Метеорный поток Квадрантиды действует с 28 декабря по 12 января, а максимума активности достигнет в ночь на 3 января. Ожидается, что пик активности метеоритного потока придется примерно на 02:00 по московскому времени 4 января 2026 года", – сообщили в планетарии.
По данным ученых, в это время в ночном небе можно будет увидеть до 120 пролетающих метеоров из созвездия Волопас в час или 1-2 метеора в минуту. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта: именно там будет располагаться радиант Квадрантид. При этом Луна вблизи полнолуния позволит увидеть только самые яркие из них.
"Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды – осталось", – поясняют астрономы.
Кроме того, 10 января ученые предлагают наблюдать противостояние Юпитера – это момент наилучших условий для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.
