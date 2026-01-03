https://crimea.ria.ru/20260103/pervyy-novogodniy-zvezdopad-kogda-zagadyvat-zhelaniya-1151951591.html
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария. РИА Новости Крым, 03.01.2026
Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
Первый новогодний звездопад пройдет над Землей в ночь на 4 января – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым.
Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария
.
"Метеорный поток Квадрантиды действует с 28 декабря по 12 января, а максимума активности достигнет в ночь на 3 января. Ожидается, что пик активности метеоритного потока придется примерно на 02:00 по московскому времени 4 января 2026 года", – сообщили в планетарии.
По данным ученых, в это время в ночном небе можно будет увидеть до 120 пролетающих метеоров из созвездия Волопас в час или 1-2 метеора в минуту. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта: именно там будет располагаться радиант Квадрантид. При этом Луна вблизи полнолуния позволит увидеть только самые яркие из них.
"Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды – осталось", – поясняют астрономы.
Кроме того, 10 января ученые предлагают наблюдать противостояние Юпитера – это момент наилучших условий для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.
