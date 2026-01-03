https://crimea.ria.ru/20260103/pervyy-novogodniy-zvezdopad-kogda-zagadyvat-zhelaniya-1151951591.html

Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания

Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Пик новогоднего метеорного потока Квадрантиды пройдет над Землей в ночь на 4 января. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.По данным ученых, в это время в ночном небе можно будет увидеть до 120 пролетающих метеоров из созвездия Волопас в час или 1-2 метеора в минуту. Чтобы увидеть небесное представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта: именно там будет располагаться радиант Квадрантид. При этом Луна вблизи полнолуния позволит увидеть только самые яркие из них."Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды – осталось", – поясняют астрономы.Кроме того, 10 января ученые предлагают наблюдать противостояние Юпитера – это момент наилучших условий для наблюдения самой большой планеты Солнечной системы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десятилетний рекорд – ученые посчитали магнитные бури 2025 годаВпервые в истории цивилизации – ученые обещают уникальный парад планетПтица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

