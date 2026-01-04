https://crimea.ria.ru/20260104/posle-pokhischeniya-maduro-io-prezidenta-venesuely-budet-delsi-rodriges--1152175736.html

После похищения Мадуро и.о. президента Венесуэлы будет Дельси Родригес

2026-01-04T07:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Исполнять обязанности президента Венесуэлы в связи с похищением главы государства Николаса Мадуро будет вице-президент страны Дельси Родригес. Такое постановление вынес Верховный суд республики, передает РИА Новости."В свете исключительной ситуации, возникшей в результате похищения гражданина Николаса Мадуро Моро, президента республики, что образует случай материальной и временной невозможности осуществления им своих функций,... распорядиться, чтобы исполнительный вице-президент республики приняла на себя и осуществляла в статусе исполняющей обязанности все полномочия, обязанности и функции, присущие должности президента Боливарианской Республики Венесуэла, с целью обеспечения административной непрерывности и всеобъемлющей обороны нации", — зачитала в эфире телеканала VTV председатель конституционной палаты Карислия Беатрис Родригес.Сообщается, что суд принял "срочную и превентивную меру защиты" для обеспечения административной преемственности в стране, поскольку данные чрезвычайные обстоятельства и форс-мажор не предусмотрены напрямую основным законом, но угрожают стабильности государства и национальной безопасности.Сама Родригес после атаки США накануне заявила, что Венесуэла никогда не вернется в состояние колонии. Она потребовала от Вашингтона немедленного освобождения Мадуро и его жены, а также выразила готовность защищать ресурсы республики.Военная операция США в ВенесуэлеВ столице Венесуэлы Каракасе утро с субботу прогремела серия взрывов. Звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.В одном из главных портов страны вспыхнули пожары. Удар также был на нанесен по зданию парламента страны, объектам газотранспортной инфраструктуры и около базы Форт Тиуна, рядом с которой находятся Минобороны, генеральное командование и резиденция вице-президента Венесуэлы.МИД Венесуэлы заявил о вопиющей агрессии США в отношении своей страны. В ведомстве подчеркнули, что этот акт представляет собой вопиющее нарушение Устава Организации Объединенных Наций, а также угрозу миру и международной стабильности, в частности, Латинской Америке и Карибскому бассейну, и подвергает серьезному риску жизнь миллионов людей. В заявлении МИД говорится, что целью нападения является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, а также попытка силой сломить политическую независимость страны.В стране ввели чрезвычайное положение.Позже Дональд Трамп заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Также он сообщил, что президента Венесуэлы Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Операция проводилась в сотрудничестве с американскими правоохранительными органами.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципахВ чем США обвиняют МадуроМы будем управлять Венесуэлой - Трамп

