https://crimea.ria.ru/20260103/krymskiy-most-vecherom-v-subbotu---operativnaya-obstanovka-1152173396.html
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T22:05
2026-01-03T22:05
2026-01-03T22:05
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe3305f3a880342550adf833e800880a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Днем перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилят. По информации Минтранса, будут организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112954_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_4f57174e916f5180df53ed30c19987a9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
Крымский мост свободен для проезда