Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Днем перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилят. По информации Минтранса, будут организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, транспорт, логистика
Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка

Крымский мост свободен для проезда

22:05 03.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Легковые автомобили на Крымском мосту. - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении по состоянию на 22.00.
Днем перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.
Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилят. По информации Минтранса, будут организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей. Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма, Крымский мост, Очереди на Крымском мосту, Новости Крыма, Крым, Транспорт, Логистика
 
