Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260104/Kakoy-segodnya-prazdnik-4-yanvarya_-1117821818.html
Какой сегодня праздник: 4 января
Какой сегодня праздник: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Какой сегодня праздник: 4 января
Четвертого января мир празднует День Ньютона, День азбуки Брайля и Всемирный день гипноза. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила... РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T00:00
2026-01-04T00:00
общество
новости
праздники и памятные даты
в мире
россия
история
наука и технологии
музыка
культура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119500757_0:96:1049:686_1920x0_80_0_0_39cde29b553c28f81fe477dc8b50105e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четвертого января мир празднует День Ньютона, День азбуки Брайля и Всемирный день гипноза. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила дочь.Что празднуют в миреУченые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона. Дата приурочена ко дню рождения великого ученого, открывшего закон всемирного тяготения.В декабре 2018 года генассамблея ООН учредила Всемирный день азбуки Брайля, который отмечается в день рождения французского тифлопедагога Луи Брайля. Праздник является данью памяти и уважения основателю шрифта для инвалидов по зрению.Еще сегодня отмечают Всемирный день гипноза и День зимних сладостей. Именины у Дмитрия, Анастасии, Федора.Знаменательные событияВ 1907 году балерина Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета.В 1943 году американский журнал Time, подводя итоги 1942 года, назвал лидера СССР Иосифа Сталина Человеком года.В 1985 году в одной из клиник северного Лондона первая в мире суррогатная мать миссис Коттон родила девочку.В 2010 году в Дубае состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров.Кто родилсяВ 1643 году родился английский физик, астроном и математик Исаак Ньютон, заложивший основы классической механики. Ньютон впервые объяснил движение небесных тел и планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Он открыл закон всемирного тяготения. В честь ученого названа единица силы в Международной системе единиц – ньютон.В 1809 году на свет появился Луи Брайль - французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых. Будучи слепым, он разработал алфавит, состоящий из различных комбинаций шести выпуклых точек. Благодаря Брайлю инвалиды по зрению получили возможность развиваться, читать и играть музыку по нотам.А в 1934 году родился грузино-российский скульптор Зураб Церетели - создатель сверкающих мозаик и эмалей, грандиозных композиций из литого и чеканного металла. В 1970-80 годах Церетели работал главным художником МИД СССР и был главным оформителем Олимпиады-80. Его наиболее известные монументы: "Дружба навеки" в Москве, "Слеза скорби" в Нью-Йорке, "История Грузии" в Тбилиси.Также четвертого января родились немецкий певец, вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн, российский режиссер Тигран Кеосаян и другие.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119500757_0:0:1050:788_1920x0_80_0_0_fab403b74fbb35846648bdfc5fe745fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, праздники и памятные даты, в мире, россия, история, наука и технологии, музыка, культура, искусство
Какой сегодня праздник: 4 января

Что празднуют в России и в мире 4 января

00:00 04.01.2026
 
© Thomas StachelhausСолист группы Rammstein Тиль Линдеманн
Солист группы Rammstein Тиль Линдеманн
© Thomas Stachelhaus
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Четвертого января мир празднует День Ньютона, День азбуки Брайля и Всемирный день гипноза. Также в этот день в 1985 году первая в мире суррогатная мать родила дочь.

Что празднуют в мире

Ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона. Дата приурочена ко дню рождения великого ученого, открывшего закон всемирного тяготения.
В декабре 2018 года генассамблея ООН учредила Всемирный день азбуки Брайля, который отмечается в день рождения французского тифлопедагога Луи Брайля. Праздник является данью памяти и уважения основателю шрифта для инвалидов по зрению.
Еще сегодня отмечают Всемирный день гипноза и День зимних сладостей. Именины у Дмитрия, Анастасии, Федора.

Знаменательные события

В 1907 году балерина Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру "Умирающий лебедь", ставшую впоследствии одним из символов русского балета.
В 1943 году американский журнал Time, подводя итоги 1942 года, назвал лидера СССР Иосифа Сталина Человеком года.
В 1985 году в одной из клиник северного Лондона первая в мире суррогатная мать миссис Коттон родила девочку.
В 2010 году в Дубае состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире – Бурдж-Халифа. Его высота составляет 828 метров.

Кто родился

В 1643 году родился английский физик, астроном и математик Исаак Ньютон, заложивший основы классической механики. Ньютон впервые объяснил движение небесных тел и планет вокруг Солнца и Луны вокруг Земли. Он открыл закон всемирного тяготения. В честь ученого названа единица силы в Международной системе единиц – ньютон.
В 1809 году на свет появился Луи Брайль - французский преподаватель, изобретатель точечно-рельефного шрифта для слепых. Будучи слепым, он разработал алфавит, состоящий из различных комбинаций шести выпуклых точек. Благодаря Брайлю инвалиды по зрению получили возможность развиваться, читать и играть музыку по нотам.
А в 1934 году родился грузино-российский скульптор Зураб Церетели - создатель сверкающих мозаик и эмалей, грандиозных композиций из литого и чеканного металла. В 1970-80 годах Церетели работал главным художником МИД СССР и был главным оформителем Олимпиады-80. Его наиболее известные монументы: "Дружба навеки" в Москве, "Слеза скорби" в Нью-Йорке, "История Грузии" в Тбилиси.
Также четвертого января родились немецкий певец, вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн, российский режиссер Тигран Кеосаян и другие.
 
ОбществоНовостиПраздники и памятные датыВ миреРоссияИсторияНаука и технологииМузыкаКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Пасмурно и дожди - погода в Крыму 4 января
00:00Какой сегодня праздник: 4 января
22:40Атаки США на Венесуэлу и Волчья луна: главное за день
22:17Первый новогодний звездопад: когда загадывать желания
22:05Крымский мост вечером в субботу - оперативная обстановка
21:49Непогода с новой силой ударит по Севастополю
21:36Сколько хамсы выловили в Азовском и Черном морях за год
21:15Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
21:03В Севастополе в воскресенье закроют рейд
20:47Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
20:33В чем США обвиняют Мадуро
20:26Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
20:03Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп
19:52Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп
19:21На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
18:45Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
18:28Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
18:12Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
18:02В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
17:39Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
Лента новостейМолния