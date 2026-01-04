https://crimea.ria.ru/20260104/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-voskresenya-1152176440.html
Крымский мост - ситуация на утро воскресенья
Крымский мост - ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 04.01.2026
Крымский мост - ситуация на утро воскресенья
На Крымском мосту утром в воскресенье нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T08:10
2026-01-04T08:10
2026-01-04T08:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_255:451:3072:2036_1920x0_80_0_0_d1bed31ebfd371c9ddb782fabf656f59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в воскресенье нет очередей. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне днем на мосту начали расти очереди, перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались заторы, ждать проезда приходилось от часа до четырех часов.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста усилили. По информации Минтранса, организованы 212 дополнительных контрольных постов. Это позволяет проводить контроль до 17 520 машин в сутки. На сегодняшний день все посты досмотра задействованы на 100%.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост - ситуация на утро воскресенья
Крымский мост свободен для проезда в обе стороны