Пасмурно и дожди - погода в Крыму 4 января

В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки - в южных и...

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять Балканский циклон. Юго-западные ветры принесут на полуостров тепло Средиземного моря и осадки - в южных и восточных районах очень сильные, в горах со снегом. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +9...+11.В Севастополе облачно. Ночью и днем дождь. Ветер юго-западный 15-20 м/с, утром северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13.В Ялте и Алуште облачно, дождь, +11...+13, в Судаке облачно, возможен кратковременный дождь, температура воздуха +8...+12, в Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь, температура воздуха +6...+12, в Керчи также облачно, временами дождь, + 5...+11 градусов.4 и 5 января в Крыму ожидаются дожди, в южных и в восточных районах очень сильные, в горах с мокрым снегом. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. Объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

