Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января из-за непогоды. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.Он напомнил, что на территории полуострова сейчас действует щтормовое предупреждение - шквалистый ветер, сильный дождь, в горах снег с дождем. Также возможны подтопления отдельных участков дорог. "Соответствующие службы министерства транспорта приведены в повышенную готовность", -добавил Овдиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:26 03.01.2026 (обновлено: 20:27 03.01.2026)