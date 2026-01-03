Рейтинг@Mail.ru
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
Ситуация на дорогах Крыма
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января из-за непогоды. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 03.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января из-за непогоды. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.Он напомнил, что на территории полуострова сейчас действует щтормовое предупреждение - шквалистый ветер, сильный дождь, в горах снег с дождем. Также возможны подтопления отдельных участков дорог. "Соответствующие службы министерства транспорта приведены в повышенную готовность", -добавил Овдиенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января

Дорога на плато Ай-Петри в Крыму перекрыта до 6 января из-за непогоды

20:26 03.01.2026 (обновлено: 20:27 03.01.2026)
 
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
Дорога на плато Ай-Петри перекрыта из-за снегопада
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января из-за непогоды. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко.
"Дорога на плато Ай-Петри в связи с опасными метеорологическими явлениями перекрыта до 6 января", - написал он в своем Тelegram.
Он напомнил, что на территории полуострова сейчас действует щтормовое предупреждение - шквалистый ветер, сильный дождь, в горах снег с дождем. Также возможны подтопления отдельных участков дорог.
"Соответствующие службы министерства транспорта приведены в повышенную готовность", -добавил Овдиенко.
