Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
Елки в землянках Севастополя: праздник на Великой Отечественной войне
РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T21:15
2026-01-03T21:15
эксклюзивы риа новости крым
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
авторы
севастополь
великая отечественная война
общество
новый год
Несколько лет назад в районе Мекензиевых гор поисковики нашли позиции одной из зенитных батарей, удерживавшей рубеж в декабре 1941-го. В окопе отыскались… тонкие металлические крепления от елочных игрушек. Сами украшения, видимо, были сделаны из материи или картона, и не сохранились.Каким было празднование Нового Года на Крымском полуострове в войну? В осажденном Севастополе, на линии фронта, в оккупированных городах?Сухари под елкойНа декабрь пришелся очередной штурм Севастополя. Авианалеты чередовались с обстрелами, горели и рушились дома, большинство севастопольцев сутками не покидали убежища.Но в осажденном Севастополе были те, для кого просто необходимо было устроить настоящий праздник: дети. Горком партии и городские власти смогли организовать доставку небольшого количества елок для продажи на базаре. А другие пришлось добывать… военным. Потому, что хвойные в основном росли на территории, занятой противником. Сосны – по несколько штук, по десятку, приносили в город разведчики, выбиравшиеся в тыл немецких войск.Севастопольцы получали пайки. Каждый килограмм продовольствия был на учете. Георгий Задорожников, которому в первый год войны исполнилось восемь лет, в своих мемуарах писал: семья выживала благодаря отцу. Тот работал в мастерских по обслуживанию фронтовой техники. Мальчик запомнил длинные севастопольские очереди за всем, что можно было съесть. В пищу шли даже географические карты: можно было их вымочить, отделив клейстер. А из него – испечь оладьи на рыбьем жире, сварить затируху.Из воспоминаний Георгия Задорожникова:"Тетя Татьяна пришла с базара и сообщила, что в продаже только бочковые огурцы, а за ними несусветная очередь. Но и огурцы закончились. Тогда смеялись: немецкая листовка сообщала позже, что жители города питаются только солеными огурцами. А их-то уж и не было. Пропаганда опоздала!Электрический свет появлялся все реже. Кажется, последний раз он был на Новый, 1942 год. Даже на маленькой елочке, устроенной для меня, горели лампочки. Но в 00:30 начался минометный обстрел нашего района, и электрический свет исчез из нашей жизни на несколько лет".Но для детей в осажденном городе смогли найти праздничные сладости. На устроенных в бомбоубежищах, в подземных школах елках, каждому ребенку выдавали печенье и даже мандарины. Там, где такой роскоши не хватило, дарили мешочек белых сухарей.Валенки в подарокПоследние дни 1941 года – это время Керченской-Феодосийской десантной операции. 31 декабря немцы спешно отводили свои части от Феодосии и Керчи. К полудню передовые силы фашистов уже были на Парпачском перешейке: там, где Керченский полуостров соединяется с Крымским.На марше не до празднования, поэтому Новый год отмечали на ходу. И даже ухитрялись дарить товарищам подарки.Старший сержант, командир орудия зенитной батареи Виталий Абросимов вечером вернулся в свою землянку и столкнулся с приятелем, Редькиным. Тот торжественно вручил ему новую пару черных валенок. Сам Абросимов "щеголял" в ботинках, поверх которых были надеты резиновые сапоги от костюма химзащиты. Сержант заметил, что друг тоже в валенках – разрезанных сзади и зашитых. "Сняли с убитого, догадался я. Редькин засмеялся: "Ничего, носи новые. В соломе нашел – честно! Знаю тебя, ты же не возьмешь с убитого, а я ничего. Наш ведь солдат носил", – описывал этот эпизод Абросимов.Продукты отобрали у немцевНачальник 2-го партизанского района Иван Генов в декабре 1941-го смог сделать самый дорогой новогодний подарок командиру Джанкойского отряда Рюмшину. Его жену и детей схватили немцы. Потом выпустили, но установили наблюдение: авось партизанский командир придет их проведать. С другими партизанскими семьями фашисты уже такой трюк проделывали. А когда понимали, что фокус не удался, расстреливали женщин и детей.Генов принял решение отправить двух бойцов в деревню за семьей Рюмшина. Но дом был пуст. Опоздали? Партизаны постучались к соседям. Там они и оказались: по деревне прошел слух, что родных партизана этой ночью снова арестует гестапо, и соседи не побоялись укрыть их у себя. Рано утром семья командира уже была в отряде.Кстати, партизаны тот Новый год отпраздновали частично за счет немцев.Из воспоминаний Ивана Генова:"В последние дни стало заметно, что фашисты готовятся к Новому году. Из деревень они везут кур, гусей, свиней, яйца, масло, молоко, овощи, а с Южного берега Крыма и из Судака, Капсихора – фрукты и вино. Партизаны совершили несколько налетов на обозы врага и значительно пополнили свои продовольственные запасы.…Почти в полночь сели за новогодний стол. На ужин получили по две лепешки, суп из галушек и картофельное пюре. Ни вина, ни спирта у нас нет. Неожиданно Надежда Францевна (жена Генова – авт.) громко рассмеялась. Она достала свой рюкзак, вытащила из него бутылку вина. Да какого: мускат черный 1932 рода из подвалов "Магарача"! Каждый ждал своей доли. И хотя она составляла всего один глоток, были рады и этому".В баню и за сольюРазным был Новый год у жителей Крыма, оказавшихся в немецкой оккупации.Кто-то стремился выслужиться, пользовался возможностью поживиться, пользуясь покровительством немцев. У них был и праздничный стол, и выпивка.Другие шли на рынок, чтобы выменять вещи на продукты. Несколько картофелин, селедка, борщ на бульоне из костей – вот и весь новогодний ужин.Симферополец Евсей Гопштейн выжил чудом. Его прятала в одной из комнат своей квартиры старая знакомая. Всю оккупацию он провел, не выходя из ее дома.В том году оккупанты еще не пытались создавать праздничное настроение — точнее, его иллюзию, для местных жителей. Просто вырубили елки и сосны в парках, выгребли у людей запасы продуктов.Но в конце 1942-го оккупационная пресса уже вовсю писала о детских утренниках в школах, новогодних и рождественских представлениях, праздничных постановках в театрах. Мероприятия эти были именно для демонстрации, "осчастливили" елками и утренниками совсем немного детей.В Симферополе как раз "к празднику" была открыта городская баня и организована… продажа соли. Работающим - по килограмму, иждивенцам - по 500 грамм.Из дневника симферопольской учительницы Ольги Жданович:"1 января, 1943 года. Открыт вольный базар. Цены безумные, но есть все.Литр постного масла – 700 рублей,Сливочного масла килограмм – 1000 рублей,Муки кило ячменной – 120 рублей,Морковь, капуста – 25 рублей,Картофель – 50-60 рублей за кило,Один чебурек из темного теста – 10 рублей,Керосин и бензин, литр – 150 рублей.Я получаю пенсию – 160 рублей в месяц…"Нищие, раздетые, голодные симферопольцы ухитрялись делиться последним с теми, кому было еще хуже. Когда на работы гнали военнопленных, те на обочинах дорог или у крылец домов оставляли свои шапки. И люди клали туда продукты: вареные яйца, картошку, семечки, сухари… Возвращаясь, шапки со съестным подбирали.Даже дети, которые тоже недоедали, в течение дня не брали из этих шапок ни крошки. Потому, что почти у каждой семьи кто-то был на фронте. И о судьбе родных можно было гадать. Жив, воюет? Убит? В плену?Успевшие эвакуироваться крымчане были счастливчиками: они получали весточки от близких. В Центральном музее Тавриды хранятся письма и открытки, которые присылал сестре Ольге в Саратовскую область летчик Александр Вильямсон. В сорок пятом он получил звание Героя Советского Союза, вернулся в Симферополь, в его честь назвали улицу в крымской столице.В одной из новогодних почтовых карточек он писал: "Настал 1942 год. Я его встретил на фронте, ознаменовав его приближение мощными ударами по фашистам. Выполняя завет Сталина: "Не выпустить с нашей земли ни одного живого немецкого оккупанта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Несколько лет назад в районе Мекензиевых гор поисковики нашли позиции одной из зенитных батарей, удерживавшей рубеж в декабре 1941-го. В окопе отыскались… тонкие металлические крепления от елочных игрушек. Сами украшения, видимо, были сделаны из материи или картона, и не сохранились.
Каким было празднование Нового Года на Крымском полуострове в войну? В осажденном Севастополе, на линии фронта, в оккупированных городах?

Сухари под елкой

На декабрь пришелся очередной штурм Севастополя. Авианалеты чередовались с обстрелами, горели и рушились дома, большинство севастопольцев сутками не покидали убежища.

"Новый Год встречаю в землянке вместе с радистами. Выпили по стопке водки, поздравили друг друга с наступлением Нового года и на этом все новогоднее торжество закончилось, – записал в последний день декабря в своем дневнике инженер-майор ЧФ Иван Селезнев. – Днем сегодня заходил в базу транспорт. Катера-охотники за подводными лодками и торпедные катера прикрывали транспорт дымзавесой".

Но в осажденном Севастополе были те, для кого просто необходимо было устроить настоящий праздник: дети. Горком партии и городские власти смогли организовать доставку небольшого количества елок для продажи на базаре. А другие пришлось добывать… военным. Потому, что хвойные в основном росли на территории, занятой противником. Сосны – по несколько штук, по десятку, приносили в город разведчики, выбиравшиеся в тыл немецких войск.
Севастопольцы получали пайки. Каждый килограмм продовольствия был на учете. Георгий Задорожников, которому в первый год войны исполнилось восемь лет, в своих мемуарах писал: семья выживала благодаря отцу. Тот работал в мастерских по обслуживанию фронтовой техники. Мальчик запомнил длинные севастопольские очереди за всем, что можно было съесть. В пищу шли даже географические карты: можно было их вымочить, отделив клейстер. А из него – испечь оладьи на рыбьем жире, сварить затируху.
© Государственный архив Республики КрымНемецкие солдаты ведут наблюдение под Севастополем, 1941 г.
Немецкие солдаты ведут наблюдение под Севастополем, 1941 г. Фото: Госархив РК.
© Государственный архив Республики Крым
Немецкие солдаты ведут наблюдение под Севастополем, 1941 г.

Из воспоминаний Георгия Задорожникова:

"Тетя Татьяна пришла с базара и сообщила, что в продаже только бочковые огурцы, а за ними несусветная очередь. Но и огурцы закончились. Тогда смеялись: немецкая листовка сообщала позже, что жители города питаются только солеными огурцами. А их-то уж и не было. Пропаганда опоздала!
Электрический свет появлялся все реже. Кажется, последний раз он был на Новый, 1942 год. Даже на маленькой елочке, устроенной для меня, горели лампочки. Но в 00:30 начался минометный обстрел нашего района, и электрический свет исчез из нашей жизни на несколько лет".
Но для детей в осажденном городе смогли найти праздничные сладости. На устроенных в бомбоубежищах, в подземных школах елках, каждому ребенку выдавали печенье и даже мандарины. Там, где такой роскоши не хватило, дарили мешочек белых сухарей.

Валенки в подарок

Последние дни 1941 года – это время Керченской-Феодосийской десантной операции. 31 декабря немцы спешно отводили свои части от Феодосии и Керчи. К полудню передовые силы фашистов уже были на Парпачском перешейке: там, где Керченский полуостров соединяется с Крымским.
На марше не до празднования, поэтому Новый год отмечали на ходу. И даже ухитрялись дарить товарищам подарки.
Старший сержант, командир орудия зенитной батареи Виталий Абросимов вечером вернулся в свою землянку и столкнулся с приятелем, Редькиным. Тот торжественно вручил ему новую пару черных валенок. Сам Абросимов "щеголял" в ботинках, поверх которых были надеты резиновые сапоги от костюма химзащиты. Сержант заметил, что друг тоже в валенках – разрезанных сзади и зашитых. "Сняли с убитого, догадался я. Редькин засмеялся: "Ничего, носи новые. В соломе нашел – честно! Знаю тебя, ты же не возьмешь с убитого, а я ничего. Наш ведь солдат носил", – описывал этот эпизод Абросимов.

Продукты отобрали у немцев

Начальник 2-го партизанского района Иван Генов в декабре 1941-го смог сделать самый дорогой новогодний подарок командиру Джанкойского отряда Рюмшину. Его жену и детей схватили немцы. Потом выпустили, но установили наблюдение: авось партизанский командир придет их проведать. С другими партизанскими семьями фашисты уже такой трюк проделывали. А когда понимали, что фокус не удался, расстреливали женщин и детей.
Генов принял решение отправить двух бойцов в деревню за семьей Рюмшина. Но дом был пуст. Опоздали? Партизаны постучались к соседям. Там они и оказались: по деревне прошел слух, что родных партизана этой ночью снова арестует гестапо, и соседи не побоялись укрыть их у себя. Рано утром семья командира уже была в отряде.
Кстати, партизаны тот Новый год отпраздновали частично за счет немцев.
© Государственный архив Республики КрымКрымские партизаны
Крымские партизаны
© Государственный архив Республики Крым
Крымские партизаны

Из воспоминаний Ивана Генова:

"В последние дни стало заметно, что фашисты готовятся к Новому году. Из деревень они везут кур, гусей, свиней, яйца, масло, молоко, овощи, а с Южного берега Крыма и из Судака, Капсихора фрукты и вино. Партизаны совершили несколько налетов на обозы врага и значительно пополнили свои продовольственные запасы.
…Почти в полночь сели за новогодний стол. На ужин получили по две лепешки, суп из галушек и картофельное пюре. Ни вина, ни спирта у нас нет. Неожиданно Надежда Францевна (жена Генова авт.) громко рассмеялась. Она достала свой рюкзак, вытащила из него бутылку вина. Да какого: мускат черный 1932 рода из подвалов "Магарача"! Каждый ждал своей доли. И хотя она составляла всего один глоток, были рады и этому".

В баню и за солью

Разным был Новый год у жителей Крыма, оказавшихся в немецкой оккупации.
Кто-то стремился выслужиться, пользовался возможностью поживиться, пользуясь покровительством немцев. У них был и праздничный стол, и выпивка.
Другие шли на рынок, чтобы выменять вещи на продукты. Несколько картофелин, селедка, борщ на бульоне из костей – вот и весь новогодний ужин.
Симферополец Евсей Гопштейн выжил чудом. Его прятала в одной из комнат своей квартиры старая знакомая. Всю оккупацию он провел, не выходя из ее дома.

"Через час заканчивается 1941 год, тяжелый, весьма тяжелый в моей жизни, – записал он в своем дневнике. – Я пережил катастрофу гибели еврейского населения Симферополя и Крыма… Погибла для меня моя библиотека, собранная трудами всей жизни".

В том году оккупанты еще не пытались создавать праздничное настроение — точнее, его иллюзию, для местных жителей. Просто вырубили елки и сосны в парках, выгребли у людей запасы продуктов.
Но в конце 1942-го оккупационная пресса уже вовсю писала о детских утренниках в школах, новогодних и рождественских представлениях, праздничных постановках в театрах. Мероприятия эти были именно для демонстрации, "осчастливили" елками и утренниками совсем немного детей.
© Государственный архив Республики КрымОдно из зимних детских развлечений в оккупированном Крыму было официально запрещено
Одно из зимних детских развлечений в оккупированном Крыму было официально запрещено
© Государственный архив Республики Крым
Одно из зимних детских развлечений в оккупированном Крыму было официально запрещено
В Симферополе как раз "к празднику" была открыта городская баня и организована… продажа соли. Работающим - по килограмму, иждивенцам - по 500 грамм.

Из дневника симферопольской учительницы Ольги Жданович:

"1 января, 1943 года. Открыт вольный базар. Цены безумные, но есть все.
Литр постного масла 700 рублей,
Сливочного масла килограмм 1000 рублей,
Муки кило ячменной 120 рублей,
Морковь, капуста 25 рублей,
Картофель 50-60 рублей за кило,
Один чебурек из темного теста 10 рублей,
Керосин и бензин, литр 150 рублей.
Я получаю пенсию 160 рублей в месяц…"
Нищие, раздетые, голодные симферопольцы ухитрялись делиться последним с теми, кому было еще хуже. Когда на работы гнали военнопленных, те на обочинах дорог или у крылец домов оставляли свои шапки. И люди клали туда продукты: вареные яйца, картошку, семечки, сухари… Возвращаясь, шапки со съестным подбирали.
Даже дети, которые тоже недоедали, в течение дня не брали из этих шапок ни крошки. Потому, что почти у каждой семьи кто-то был на фронте. И о судьбе родных можно было гадать. Жив, воюет? Убит? В плену?
Успевшие эвакуироваться крымчане были счастливчиками: они получали весточки от близких. В Центральном музее Тавриды хранятся письма и открытки, которые присылал сестре Ольге в Саратовскую область летчик Александр Вильямсон. В сорок пятом он получил звание Героя Советского Союза, вернулся в Симферополь, в его честь назвали улицу в крымской столице.
В одной из новогодних почтовых карточек он писал: "Настал 1942 год. Я его встретил на фронте, ознаменовав его приближение мощными ударами по фашистам. Выполняя завет Сталина: "Не выпустить с нашей земли ни одного живого немецкого оккупанта".
© Центральный музей Тавриды, фотокопия Н. ДремовойТекст открытки А. Вильямсона с "рапортом" о встрече Нового года
Текст открытки А. Вильямсона с рапортом о встрече Нового года
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоАвторыСевастопольВеликая Отечественная войнаОбществоНовый год
 
