ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T06:59
2026-01-04T06:59
2026-01-04T06:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв 0 РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также сообщил, что на месте атаки загорелось торговое помещение — пожар уже потушили. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов и поврежден автомобиль. На местах работают оперативные службы.По данным Минобороны, в течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Хорлах не менее 19 тел погибших при ударе ВСУ полностью сгорелиАтака ВСУ на Сочи: поврежден многоквартирный домРебенок погиб при ударе дрона ВСУ по машине на Херсонщине
