ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
https://crimea.ria.ru/20260104/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast---ranena-zhenschina-povrezhdeny-doma-1152175079.html
ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома - РИА Новости Крым, 04.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома
Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.01.2026
2026-01-04T06:59
2026-01-04T06:59
вячеслав гладков
белгородская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/04/1152175215_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ec2703c42ab68b5cdfd1dc6376b60ee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв 0 РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Он также сообщил, что на месте атаки загорелось торговое помещение — пожар уже потушили. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов и поврежден автомобиль. На местах работают оперативные службы.По данным Минобороны, в течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
белгородская область
Новости
вячеслав гладков, белгородская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво
ВСУ атаковали Белгородскую область - ранена женщина, повреждены дома

ВСУ атаковали город Губкин в Белгородской области - ранена женщина, повреждены дома

06:59 04.01.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы ВСУ Белгородской области
Обстрелы ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв 0 РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при атаке ВСУ на город Губкин в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада "скорой" доставляет в Губкинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрелы ВСУ Белгородской области
Обстрелы ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Он также сообщил, что на месте атаки загорелось торговое помещение — пожар уже потушили. Повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов и поврежден автомобиль.
На местах работают оперативные службы.
По данным Минобороны, в течение вечера субботы ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Вячеслав ГладковБелгородская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВО
 
