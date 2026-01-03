https://crimea.ria.ru/20260103/mir-cherez-silu--v-pentagone-otkryto-zayavili-o-svoikh-printsipakh--1152173164.html

Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Америка – выше всех, и он ратует за принцип "мир через силу". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой. Также, по словам Хегсета, президент США Дональд Трамп заявлял, что противники Америки должны видеть, что Штаты могут проецировать свою волю везде и в любое время. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти.Он также назвал операцию США "Полуночный молот" в Каракасе прошла идеально, подобной не было со времен Второй мировой войны.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке >>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

