Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
США могут проецировать свою волю везде и в любое время - глава Пентагона
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Америка – выше всех, и он ратует за принцип "мир через силу". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой.
"Мы очень серьезно относимся к установлению американского владычества в западном полушарии. Это относится к нашей безопасности, нашей свободе, нашему процветанию... Это подход "Америка выше всех". Это мир через силу, и Министерство войны с гордостью готово в этом участвовать", - сказал он.
Также, по словам Хегсета, президент США Дональд Трамп заявлял, что противники Америки должны видеть, что Штаты могут проецировать свою волю везде и в любое время.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти.
Он также назвал операцию США "Полуночный молот" в Каракасе прошла идеально, подобной не было со времен Второй мировой войны.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.