Рейтинг@Mail.ru
Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260103/mir-cherez-silu--v-pentagone-otkryto-zayavili-o-svoikh-printsipakh--1152173164.html
Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах - РИА Новости Крым, 03.01.2026
Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Америка – выше всех, и он ратует за принцип "мир через силу". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам военной... РИА Новости Крым, 03.01.2026
2026-01-03T20:47
2026-01-03T20:47
сша
дональд трамп
венесуэла
пит хегсет
пентагон
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149852327_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a82a8e3dbfba7ad075cd54b1c2efbe03.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Америка – выше всех, и он ратует за принцип "мир через силу". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой. Также, по словам Хегсета, президент США Дональд Трамп заявлял, что противники Америки должны видеть, что Штаты могут проецировать свою волю везде и в любое время. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти.Он также назвал операцию США "Полуночный молот" в Каракасе прошла идеально, подобной не было со времен Второй мировой войны.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.Все о ситуации - по ссылке &gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
венесуэла
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149852327_63:0:974:683_1920x0_80_0_0_84490bc67fe8a0c225f7fd44e249b0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, дональд трамп, венесуэла, пит хегсет, пентагон, новости
Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах

США могут проецировать свою волю везде и в любое время - глава Пентагона

20:47 03.01.2026
 
© AP Photo Andrew HarnikМинистр обороны Пит Хегсет
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo Andrew Harnik
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Америка – выше всех, и он ратует за принцип "мир через силу". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент этой латиноамериканской страны вместе со своей супругой.
"Мы очень серьезно относимся к установлению американского владычества в западном полушарии. Это относится к нашей безопасности, нашей свободе, нашему процветанию... Это подход "Америка выше всех". Это мир через силу, и Министерство войны с гордостью готово в этом участвовать", - сказал он.
Также, по словам Хегсета, президент США Дональд Трамп заявлял, что противники Америки должны видеть, что Штаты могут проецировать свою волю везде и в любое время.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен управлять Венесуэлой, пока не смогут осуществить надлежащий переход власти.
Он также назвал операцию США "Полуночный молот" в Каракасе прошла идеально, подобной не было со времен Второй мировой войны.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США успешно нанесли масштабный удар по Венесуэле. Он также сообщил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены за пределы страны.
По словам генерального прокурора США Памела Бонди, Мадуро и его супруга Силия Флорес вскоре предстанут перед судом в южном округе Нью-Йорка.
МИД России осудил акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы и подчеркнули недопустимость дальнейшей эскалации конфликта. Москва также призвала США отпустить Мадуро и перейти к диалогу.
Все о ситуации - по ссылке >>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СШАДональд ТрампВенесуэлаПит ХегсетПентагонНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:03В Севастополе в воскресенье закроют рейд
20:47Мир через силу – в Пентагоне открыто заявили о своих принципах
20:33В чем США обвиняют Мадуро
20:26Дорога на плато Ай-Петри перекрыта до 6 января
20:03Мы будем управлять Венесуэлой - Трамп
19:52Военная операция в Каракасе прошла идеально - Трамп
19:21На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч
18:45Храброе сердце Голливуда Мел Гибсон
18:28Москва призвала США освободить Мадуро и его жену
18:12Ситуация на Крымском мосту: ждать проезда приходится до 4-х часов
18:02В Кабардино-Балкарии автомобиль столкнулся с поездом
17:39Агрессия США в отношении Венесуэлы: реакция мира
17:30Трамп не исключил новых ударов по Венесуэле
17:21Автобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших
17:09Тела двоих детей обнаружили в одной из квартир в Усть-Илимске
16:52Полнолуние и звезды-близнецы – небо с субботы на воскресенье удивит
16:26Зеленский предложил Шмыгалю пост первого вице-премьера
16:19Крымский мост сейчас - сколько ждать проезда
16:09Мусульманские сектанты испортили старинную крымскую мечеть - ДУМК
15:52Захваченному Мадуро и его жене в США предъявили обвинения и будут судить
Лента новостейМолния