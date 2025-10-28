Рейтинг@Mail.ru
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам - РИА Новости Крым, 28.10.2025
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам - РИА Новости Крым, 28.10.2025
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Луганской Народной Республики, жилье которых пострадало или было разрушено в результате РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T11:09
2025-10-28T11:09
правительство россии
луганская народная республика (лнр)
финансирование
субсидии
новости
жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Луганской Народной Республики, жилье которых пострадало или было разрушено в результате боевых действий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что это позволит предоставить выплаты таким гражданам на приобретение или строительство нового жилья.Средства на эти цели выделены из резервного фонда кабмина. Они поступят в регион в виде субсидии.
Новости
правительство россии, луганская народная республика (лнр), финансирование, субсидии, новости, жилье
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам

ЛНР получит около 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам

11:09 28.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Луганской Народной Республики, жилье которых пострадало или было разрушено в результате боевых действий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
"Около 1,3 млрд рублей будет дополнительно направлено Луганской Народной Республике на оказание социальной поддержки гражданам, жилье которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит предоставить выплаты таким гражданам на приобретение или строительство нового жилья.
Средства на эти цели выделены из резервного фонда кабмина. Они поступят в регион в виде субсидии.
Лента новостейМолния