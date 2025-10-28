https://crimea.ria.ru/20251028/lnr-vydelyat-13-mlrd-rubley-na-pomosch-poteryavshim-zhile-grazhdanam-1150480075.html
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам - РИА Новости Крым, 28.10.2025
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Луганской Народной Республики, жилье которых пострадало или было разрушено в результате РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T11:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Правительство России направит около 1,3 млрд рублей на поддержку жителей Луганской Народной Республики, жилье которых пострадало или было разрушено в результате боевых действий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что это позволит предоставить выплаты таким гражданам на приобретение или строительство нового жилья.Средства на эти цели выделены из резервного фонда кабмина. Они поступят в регион в виде субсидии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЛНР выделят 1,3 млрд рублей на помощь потерявшим жилье гражданам
