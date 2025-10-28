https://crimea.ria.ru/20251028/dozhdi-i-prokhlada-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1150429479.html

Дожди и прохлада: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные;

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +13...15, днем поднимутся до отметки +17 градусов.Ранее, в Крыму сообщалось о сильных дождях и штормовом ветре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

