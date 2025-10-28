https://crimea.ria.ru/20251028/dozhdi-i-prokhlada-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1150429479.html
Дожди и прохлада: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Дожди и прохлада: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Дожди и прохлада: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные; РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-28T00:01
2025-10-28T00:01
2025-10-27T19:32
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +13...15, днем поднимутся до отметки +17 градусов.Ранее, в Крыму сообщалось о сильных дождях и штормовом ветре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12; днем +15…+17, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +13...15, днем поднимутся до отметки +17 градусов.
Ранее, в Крыму сообщалось
о сильных дождях и штормовом ветре.
