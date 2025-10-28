Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...+16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +13...15, днем поднимутся до отметки +17 градусов.Ранее, в Крыму сообщалось о сильных дождях и штормовом ветре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и прохлада: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 28.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Во вторник на погоду Крыма будет еще оказывать влияние зона холодного атмосферного фронта. Местами пройдут небольшие дожди, ночью в восточных районах умеренные; днем без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12; днем +15…+17, в горах +6…+11", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11, днем +14...+16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +16...+18.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем возможен дождь, ночью столбики термометров покажут +13...15, днем поднимутся до отметки +17 градусов.
Ранее, в Крыму сообщалось о сильных дождях и штормовом ветре.
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Вчера, 18:42
На Крым обрушился шторм – улицы и дороги затопило
 
