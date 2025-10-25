https://crimea.ria.ru/20251025/na-krym-idet-novyy-shtorm-1150425033.html
На Крым идет новый шторм
2025-10-25T12:07
2025-10-25T12:07
2025-10-25T12:10
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143304300_330:0:2250:1080_1920x0_80_0_0_01dcf706b694a2338f0204eeba667c3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму 27 октября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение ,предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Возможны также подтопления территорий.
Кроме того, не исключается вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
В ведомстве рекомендуют жителям и гостям полуострова исключить походы в горы и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения. Важно проверить работу дренажных систем и ливневок, а тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек, принять меры по сохранности имущества.
В Крыму и Севастополе в субботу также действует штормовое предупреждение.
