На Крым идет новый шторм - РИА Новости Крым, 25.10.2025
На Крым идет новый шторм
На Крым идет новый шторм
Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму 27 октября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение... РИА Новости Крым, 25.10.2025
крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На Крым идет новый шторм

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение

12:07 25.10.2025 (обновлено: 12:10 25.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму 27 октября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение ,предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - сказано в сообщении.
Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Возможны также подтопления территорий.
Кроме того, не исключается вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.
В ведомстве рекомендуют жителям и гостям полуострова исключить походы в горы и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения. Важно проверить работу дренажных систем и ливневок, а тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек, принять меры по сохранности имущества.
В Крыму и Севастополе в субботу также действует штормовое предупреждение.
КрымШтормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
