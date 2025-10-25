https://crimea.ria.ru/20251025/na-krym-idet-novyy-shtorm-1150425033.html

На Крым идет новый шторм

На Крым идет новый шторм - РИА Новости Крым, 25.10.2025

На Крым идет новый шторм

Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму 27 октября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение... РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму 27 октября. В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение ,предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели предупреждают о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ, возможном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий и нарушении транспортного сообщения. Возможны также подтопления территорий.Кроме того, не исключается вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. "Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подчеркнули в МЧС.В ведомстве рекомендуют жителям и гостям полуострова исключить походы в горы и леса, не выходить в море и внутренние водоемы, а также на набережные и берегоукрепительные сооружения. Важно проверить работу дренажных систем и ливневок, а тем, кто живет в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел рек, принять меры по сохранности имущества.В Крыму и Севастополе в субботу также действует штормовое предупреждение. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

