https://crimea.ria.ru/20251027/novosti-svo-kiev-poteryal-bolshe-tysyachi-boevikov-za-sutki-1150464027.html

Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки

ВСУ за сутки потеряли 1380 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T13:45

2025-10-27T13:45

2025-10-27T13:45

новости сво

потери всу

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141400052_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_11e12870b773ddac01a4596c3181bc58.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли 1380 боевиков, подразделения российской армии активно наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самые крупные потери за эти сутки, по сообщению ведомства, понесли ВСУ в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр". Здесь ВСУ потеряли 455 боевиков, три бронеавтомобиля "Казак", три автомобиля и два артиллерийских орудия. Наши военные на этом направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Родинское, Гнатовка, Лысовка, Димитров Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Алексеевка, Павловка, Кондратовка и Варачино Сумской области.Также сообщается, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады территориально обороны в районах населенных пунктов Синельниково, Волчанск и Нескучное Харьковской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.По данным МО РФ, подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Староверовка, Купянск, Куриловка, Благодатовка, Моначиновка, Петровка, Петропавловка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 240 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе пять западного производства, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, по сообщению российского военного ведомства. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка, Яблоновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.По сообщению Минобороны РФ, Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Даниловка, Тихое, Новоалександровка, Вишневое Днепропетровской области, Полтавка и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степовое, Степногорск, Новоданиловка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, 14 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 92 925 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 710 танков и других боевых бронированных машин, 1 607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 822 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 045 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251027/armiya-rossii-osvobodila-tri-naselennykh-punkta-1150462973.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, потери всу , министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии