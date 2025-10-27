https://crimea.ria.ru/20251027/futbolista-zenita-popytalis-pokhitit-v-peterburge-1150459802.html

Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге

В Петербурге пытались похитить игрока футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового. Об этом РИА Новости сообщил источник в оперативных службах региона.

2025-10-27T09:49

2025-10-27T09:49

2025-10-27T09:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Петербурге пытались похитить игрока футбольного клуба "Зенит" Андрея Мостового. Об этом РИА Новости сообщил источник в оперативных службах региона.В понедельник утром официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемых в похищении предпринимателя и в попытке нападения на известного футболиста.Она не уточнила, о ком речь, но, по данным собеседника агентства, это спортсмен Андрей Мостовой и бизнесмен Сергей Селегень.Позже Следком России возбудил уголовное дело. По данным следствия, 23 октября подозреваемые попытались похитить мужчину у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге. Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам. Эти же фигуранты вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Они заставили жертву перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей. Силовики задержали злоумышленников и освободили похищенного.Андрею Мостовому 27 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, также играет за сборную России. В составе петербургского клуба он четыре раза становился чемпионом страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

