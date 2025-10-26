https://crimea.ria.ru/20251026/predtecha-noyabrya-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1150414896.html

Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС

Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС

Переменчивая осенняя погода ожидается в Крыму на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T21:07

2025-10-26T21:07

2025-10-26T21:07

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7633cdf39545bd9c6866d8ff5abc80e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Переменчивая осенняя погода ожидается в Крыму на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, особых сюрпризов не ожидается и начало недели будет довольно теплым.Во вторник же, по его словам, промчится холодная фронтальная система с короткими дождями. Ночью +10…+13, днем +15…+18 градусов. В среду в тыловой части циклона дожди пойдут на убыль и примут локальный характер с переменчивой облачностью, под утро +6…+9, днем +11…+14. "Это уже даже холоднее, чем должно быть в это время года", – заметил специалист.В четверг по прогнозу эксперта, "эхом" уходящего циклона могут отозваться короткие, небольшой интенсивности дожди, температура в ночные часы +5…+8, днем +10…+13 градусов.Забегая наперед, метеоролог предупредил, что такая погода будет некой "предтечей" к грядущему ноябрю. В бассейне Черного моря, особенно в восточной акватории, формируется ядро холода, сказал эксперт. Именно оно будет держать регион в состоянии пониженного температурного режима."Весь очаг холода будет концентрироваться в восточной акватории Черного моря, поэтому рассчитывать на какое-то тепло уже в ноябре было бы странно", – подчеркнул Тишковец.Заключительные дни следующей недели и первые дни ноября, по мнению специалиста, как раз будут строго соответствовать показателям нормы для этого времени года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251025/na-krym-idet-novyy-shtorm-1150425033.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, крым