Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
Переменчивая осенняя погода ожидается в Крыму на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС"
2025-10-26T21:07
2025-10-26T21:07
2025-10-26T21:07
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150452115_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7633cdf39545bd9c6866d8ff5abc80e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Переменчивая осенняя погода ожидается в Крыму на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.По его словам, особых сюрпризов не ожидается и начало недели будет довольно теплым.Во вторник же, по его словам, промчится холодная фронтальная система с короткими дождями. Ночью +10…+13, днем +15…+18 градусов. В среду в тыловой части циклона дожди пойдут на убыль и примут локальный характер с переменчивой облачностью, под утро +6…+9, днем +11…+14. "Это уже даже холоднее, чем должно быть в это время года", – заметил специалист.В четверг по прогнозу эксперта, "эхом" уходящего циклона могут отозваться короткие, небольшой интенсивности дожди, температура в ночные часы +5…+8, днем +10…+13 градусов.Забегая наперед, метеоролог предупредил, что такая погода будет некой "предтечей" к грядущему ноябрю. В бассейне Черного моря, особенно в восточной акватории, формируется ядро холода, сказал эксперт. Именно оно будет держать регион в состоянии пониженного температурного режима."Весь очаг холода будет концентрироваться в восточной акватории Черного моря, поэтому рассчитывать на какое-то тепло уже в ноябре было бы странно", – подчеркнул Тишковец.Заключительные дни следующей недели и первые дни ноября, по мнению специалиста, как раз будут строго соответствовать показателям нормы для этого времени года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
Предтеча ноября: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
Температурные перепады ждут Крым в последнюю наделю октября – прогноз от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым.
Переменчивая осенняя погода ожидается в Крыму на следующей неделе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
По его словам, особых сюрпризов не ожидается и начало недели будет довольно теплым.
"Неделя начнется с теплого сектора циклона, то есть в ночь на понедельник скользнет теплая фронтальная система, открыв доступ теплым воздушным массам. И если ночью будет переменная облачность, еще пока без осадков и +7…+10, то в дневные часы в этом теплом секторе пройдет фронт окклюзии, атмосферный фронт смыкания, и он принесет дожди, при этом ветер усилится до 7-12, а в порывах будет достигать 15-20 метров в секунду, но в любом случае температура вновь повысится до плюс +18…+21", – сказал Тишковец.
Во вторник же, по его словам, промчится холодная фронтальная система с короткими дождями. Ночью +10…+13, днем +15…+18 градусов. В среду в тыловой части циклона дожди пойдут на убыль и примут локальный характер с переменчивой облачностью, под утро +6…+9, днем +11…+14. "Это уже даже холоднее, чем должно быть в это время года", – заметил специалист.
В четверг по прогнозу эксперта, "эхом" уходящего циклона могут отозваться короткие, небольшой интенсивности дожди, температура в ночные часы +5…+8, днем +10…+13 градусов.
"И только к концу недели, с пятницы, с более высокой вероятностью в Черноморский регион заглянет антициклон, атмосферное давление начнет расти, и нисходящие воздушные потоки этого антициклона будут рассеивать облачность. Обойдется уже без осадков, но тем не менее температурный режим скромный – по ночам это от +4 до +8 максимум. Днем от 11 до 14 градусов со знаком плюс", – сообщил Тишковец.
Забегая наперед, метеоролог предупредил, что такая погода будет некой "предтечей" к грядущему ноябрю. В бассейне Черного моря, особенно в восточной акватории, формируется ядро холода, сказал эксперт. Именно оно будет держать регион в состоянии пониженного температурного режима.
"Весь очаг холода будет концентрироваться в восточной акватории Черного моря, поэтому рассчитывать на какое-то тепло уже в ноябре было бы странно", – подчеркнул Тишковец.
Заключительные дни следующей недели и первые дни ноября, по мнению специалиста, как раз будут строго соответствовать показателям нормы для этого времени года.
"Осадки ожидаются "в жидкой фазе", то есть до каких-то снежных зарядов, до ледяных дождей, до гололедных явлений еще пока очень далеко. Они – в центральной России. У нас метеозима наступит только после 10 ноября. Ну а в Крыму – только в декабре", – подытожил эксперт.
