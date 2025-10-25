Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике

"Сборная России с 4 (2 золота - 1 серебро - 1 бронза) наградами стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая (3-1-3), второй стала сборная Японии (2-2-1), третьей - сборная США (2-1-2)", - говорится в сообщении.