Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике
Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике
Российская сборная заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Индонезии с 19 по 25 октября. Об этом... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T15:16
2025-10-25T15:02
чемпионат мира
спорт
россия
новости
индонезия
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российская сборная заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Индонезии с 19 по 25 октября. Об этом пишет РИА Новости.Три медали в составе сборной России завоевала Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой мира в многоборье и опорном прыжке, а также занявшая второе место на брусьях. Бронзовую награду в упражнениях на брусьях завоевал Даниел Маринов.Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике

Сборная России стала четвертой в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике

15:16 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Российская сборная заняла четвертое место в медальном зачете чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Индонезии с 19 по 25 октября. Об этом пишет РИА Новости.

"Сборная России с 4 (2 золота - 1 серебро - 1 бронза) наградами стала четвертой в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая (3-1-3), второй стала сборная Японии (2-2-1), третьей - сборная США (2-1-2)", - говорится в сообщении.

Три медали в составе сборной России завоевала Ангелина Мельникова, ставшая чемпионкой мира в многоборье и опорном прыжке, а также занявшая второе место на брусьях. Бронзовую награду в упражнениях на брусьях завоевал Даниел Маринов.
Мировое первенство стало первым для российских спортсменов после четырехлетнего перерыва. В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от турниров под эгидой организации из-за конфликта на Украине. Позднее международная федерация смягчила санкции, допустив спортсменов двух стран в нейтральном статусе.
