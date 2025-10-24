Рейтинг@Mail.ru
Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/rossiyskaya-gimnastka-angelina-melnikova-vzyala-trete-zoloto-na-chm-1150402177.html
Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Индонезии. Об... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T12:43
2025-10-24T12:43
спорт
россия
новости
индонезия
соревнования
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150401977_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_78b1a18e27ac2625f98bb348ddcda772.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.Спортсменка набрала 14,466 балла. Второе место заняла канадка Лия Моника Фонтейн (14,033 балла), третьей стала американка Джосселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова получила 13,199 балла и заняла шестое место.Ранее Мельникова стала победительницей многоборья, завоевав первую медаль для сборной России на чемпионатах мира по спортивной гимнастике с 2021 года. Всего на ее счету теперь три золотые награды мировых первенств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спортуКрымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
россия
индонезия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150401977_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_7d9e4e65d1a5958e1ec11c1a06171500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, россия, новости, индонезия, соревнования, в мире
Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ

Ангелина Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике

12:43 24.10.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкГимнастка Ангелина Мельникова
Гимнастка Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсменка набрала 14,466 балла. Второе место заняла канадка Лия Моника Фонтейн (14,033 балла), третьей стала американка Джосселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова получила 13,199 балла и заняла шестое место.
Ранее Мельникова стала победительницей многоборья, завоевав первую медаль для сборной России на чемпионатах мира по спортивной гимнастике с 2021 года. Всего на ее счету теперь три золотые награды мировых первенств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спорту
Крымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе
Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
 
СпортРоссияНовостиИндонезияСоревнованияВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
14:29В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
14:22Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом
14:07Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
13:56Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков
13:44Рейд в Севастополе закрыт
13:41Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
13:32ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
13:15Путин переговорил с Алиевым по телефону
12:53Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
12:43Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
Лента новостейМолния