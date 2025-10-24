https://crimea.ria.ru/20251024/rossiyskaya-gimnastka-angelina-melnikova-vzyala-trete-zoloto-na-chm-1150402177.html
Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
2025-10-24T12:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости.Спортсменка набрала 14,466 балла. Второе место заняла канадка Лия Моника Фонтейн (14,033 балла), третьей стала американка Джосселин Роберсон (13,983). Россиянка Анна Калмыкова получила 13,199 балла и заняла шестое место.Ранее Мельникова стала победительницей многоборья, завоевав первую медаль для сборной России на чемпионатах мира по спортивной гимнастике с 2021 года. Всего на ее счету теперь три золотые награды мировых первенств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спортуКрымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
