ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ

ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ

"Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ.Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%.Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится."Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

