ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 24.10.2025
ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 24.10.2025
ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
"Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T16:03
2025-10-24T16:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ.Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%.Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится."Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.
втб, банк, финансы, доходы, новости

ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ

16:03 24.10.2025
 
Надежность и доверие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ.
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%.
"Несмотря на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, у розничных клиентов остается возможность войти в "накопительный сезон" и получить большой пассивный доход до конца года", - приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.
"Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
