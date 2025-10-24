https://crimea.ria.ru/20251024/vtb-nakopitelnyy-sezon-prodolzhaetsya-nesmotrya-na-snizhenie-stavki-tsb-1150410891.html
ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ - РИА Новости Крым, 24.10.2025
ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
"Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T16:03
2025-10-24T16:03
2025-10-24T16:03
втб
банк
финансы
доходы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856287_0:81:3353:1967_1920x0_80_0_0_1c33b471307942e1bc94b7fefa25cad0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ.Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%.Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится."Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/0a/1147856287_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_30883dbcd7e8e469bfe3f69c3c82d608.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, финансы, доходы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ.
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%.
"Несмотря на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, у розничных клиентов остается возможность войти в "накопительный сезон" и получить большой пассивный доход до конца года", - приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.
"Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.