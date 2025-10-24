https://crimea.ria.ru/20251024/dron-vletel-v-mnogoetazhku-v-podmoskove---pyat-chelovek-raneny-1150394118.html

Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек ранены

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке дрона по жилому дому в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке дрона по жилому дому в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.Четверых пострадавших доставили в больницы. Трое взрослых госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок — в Центр им. Рошаля. "У взрослых — черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени", - уточнил Воробьев. На месте работают все экстренные службы, сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Пострадавшим и их семьям окажут помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

