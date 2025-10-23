https://crimea.ria.ru/20251023/kakoy-segodnya-prazdnik-23-oktyabrya-1132156859.html

Какой сегодня праздник: 23 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В этот день химики мира отмечают Международный день моля, а защитники природы – День снежного барса. В России на 23 октября приходится профессиональный праздник всех рекламщиков. В этот день Михаил Ломоносов закончил строить первую в России химлабораторию, лондонский врач Джозеф Карпю провел первую в Европе пластическую операцию, а Борис Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе.А еще этот день подарил истории ученого-новатора Романа Якобсона, знаменитого художника и просветителя Святослава Рериха и величайшего футболиста XX века – Пеле.Что отмечают в мире23 октября ученые-химики, сначала в Северной Америке, а затем и во всем мире, решили отмечать День моля. Для тех, кто не помнит, это единица измерения количества вещества в Международной системе единиц СИ. Идею праздника предложил отставной преподаватель химии Маурис Ойлер из штата Висконсин. Выбор дня объясняется тем, что 23 октября в 6 часов 02 минуты дата и время образуют число Авогадро – 6,02*10 в степени 23 – которое и определяет количество частиц в одном моле вещества.В этот же день в 2013 году в Бишкеке предложили отмечать Международный день снежного барса. Инициативу поддержали несколько стран Центральной Азии, в том числе и Россия, где ирбисов пока еще можно встретить на Алтае, в Туве и в Саяно-Шушенском заповеднике. Это редкое и красивое животное сегодня занесено в Красную книгу и, несмотря на все программы по сохранению, до сих пор находится на грани вымирания. По последним данным, в России насчитывается всего 70 ирбисов.В этот день профессиональный праздник отмечают в России работники рекламной отрасли – маркетологи, менеджеры и все, кто имеет отношение к этой сфере. Профессиональный праздник был учрежден в 1994 году, а сегодня без рекламы во всех ее формах, наверное, уже сложно представить нашу жизнь.Еще сегодня можно отметить Международный день школьных библиотек и День консервирования. Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Федора, Василия.Знаменательные событияВ 1748 году во дворе дома, где жил Михаил Ломоносов, по проекту архитектора Шумахера закончилось строительство первой в Российской империи химической лаборатории. Проводя там опыты, Ломоносов подтвердил закон сохранения вещества.В 1814 году в Европе впервые провели пластическую операцию. "Пионером" стал лондонский хирург Джозеф Карпю, который "по индийскому методу" успешно выполнил ринопластику. Легенда гласит: сняв повязку через три дня, сам врач до того удивился, что воскликнул "Боже, да это же нос!".В 1914 году в помещении Русского охотничьего клуба состоялась первая лекция молодого театрального педагога Евгения Вахтангова по системе Станиславского. Этот день считается днем рождения Щукинского театрального училища.В 1937 году на Северном морском пути арктические льды преградили путь трем пароходам: "Садко", "Малыгин" и "Георгий Седов", которые возвращались после океанографических работ в море Лаптевых. Так начался знаменитый дрейф ледоколов. С приходом весны до судов удалось добраться, однако у "Георгия Седова" льды повредили руль и он не смог выйти по прорубленному пути. После этого было принято решение превратить корабль в плавучую полярную станцию. Это плавание длилось до января 1940 года, когда к судну смог пробиться другой ледокол, "Иосиф Сталин". Это случилось уже между Шпицбергеном и Гренландией. За героизм и мужество во время дрейфа были награждены и корабль, и его команда.В 1958 году Нобелевскую премию по литературе присудили Борису Пастернаку за роман "Доктор Живаго". В официальной формулировке это звучало так: "За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа".Кто родилсяВ 1868 году родился английский инженер-изобретатель Фредерик Уильям Ланчестер. Продав права на свое первое изобретение – устройство для самозапуска газовых двигателей, он заработал первый капитал, который пустил на разработку бензинового двигателя. Первый экспериментальный мотор прикрепил к лодке, таким образом, изобрел моторную лодку. Спустя годы стал и изобретателем первого в Англии автомобиля, который считался одним из самых простых в устройстве и надежных, но и одним из самых дорогих в стране.В 1899 году родился советский военно-морской деятель, один из руководителей Обороны Севастополя в 1941-1942 годах, командующий Черноморским флотом в годы Великой Отечественной войны, адмирал Филипп Октябрьский. До Черноморского служил на Балтийском и Тихоокеанском флотах. После эвакуации из Севастополя в июне 1942 года служил на Амуре, затем вновь вернулся на Черноморский флот, как раз в период освободительных боев за полуостров. За вклад в освобождение Кавказа и Крыма получил звание адмирала. До своей смерти в 1969 году жил в Севастополе.В 1904 году родился русский и индийский художник Святослав Рерих, сын Николая Рериха. Известен рядом портретов своего отца, а также премьер-министра Индии Джавахарлала Неру и Индиры Ганди, рядом полотен, посвященных природе и культуре Востока. Вместе с отцом работал над распространением Договора об охране художественных учреждений и исторических памятников, который позже получил название Пакт Рериха.В 1920 году родился знаменитый итальянский писатель и журналист, "отец" Чиполлино Джанни Родари. Среди других известных его произведений – сказка о юноше Джельсомино, сборник "Сказки по телефону" и "Путешествие Голубой стрелы".В 1940 году родился бразильский спортсмен Эдсон Арантис ду Насименту. Всему миру он известен как Пеле. На его счету 92 матча. В составе сборной Бразилии он забил 77 голов. По версии футбольной комиссии FIFA, легендарный Пеле являлся лучшим футболистом XX века.

